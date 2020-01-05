Трамп відповів на погрози Ірану: США вдарять по 52 іранських об'єктах



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Дональд Трамп заявив про готовність «швидко і сильно» атакувати 52 іранських об'єкта

Деякі з обраних мішеней мають велике значення для Ірану, зазначив Трамп

США готові «дуже швидко і дуже сильно« нанести удар по 52 цілях в Ірані, якщо американці піддадуться атаці з боку Тегерана після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.

Про це в своєму Twitter написав президент США Дональд Трамп.

«Нехай це послужить попередженням. Якщо Іран завдасть удару по американцях або американським об'єктам, то ми вже націлені на 52 іранських об'єкта (це 52 американських заручника, захоплених Іраном багато років тому). Деякі з них є досить значними і важливими для Ірану й іранської культури. Удари будуть нанесені по цих мішенях і самому Ірану дуже швидко і дуже сильно. США більше не хочуть погроз!» - написав Трамп.

За словами Трампа, «Іран дуже сміливо говорить» про нанесення Сполученим Штатам удару у відповідь на американську операцію, жертвою якої став Сулеймані.

«Він уже атакував наше посольство і готувався до додаткових ударів по інших об'єктах. Від Ірану впродовж уже багатьох років суцільні проблеми», - зазначає президент США.

В ніч на п’ятницю, 3 січня, командувач спецпідрозділу «Ель-Кудс» іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані та заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були знищені в результаті ракетного удару в районі аеропорту Багдада. Наказ про ліквідацію віддав особисто президент США Трамп.

У відповідь духовний лідер Ірану аятола Хаменеї заявив, що вбивцям Сулеймані слід очікувати «жорстокої помсти».

Пізніше з’явилася інформація про те, що у зв’язку з посиленням напруженості на Близькому Сході після ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані США відправлять у регіон додатковий військовий контингент у складі 3 тисяч осіб.

Як повідомлялося, постпред Ірану в ООН назвав вбивство Сулеймані оголошенням війни.

Американське оборонне відомство стверджує, що удар носив оборонний характер і мав на меті захистити військовослужбовців США, дислокованих в Іраку і інших країнах.