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    ТБ та інтернет: українці назвали головні джерела новин

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    Водночас на друге місце вийшли соціальні мережі&nbsp;&ndash; їхня частка за півтора року зросла з 24% до 44% - ТБ та інтернет: українці назвали головні джерела новин
    Водночас на друге місце вийшли соціальні мережі – їхня частка за півтора року зросла з 24% до 44%

    Телебачення залишається головним каналом, інтернет-ЗМІ конкурують з новинами від родичів та друзів

    Центральні українські телеканали в серпні 2020 року залишаються найбільш популярним джерелом інформації – їх дивляться 75% респондентів. 

    Про це свідчать дані опитування фонду «Демократичні ініціативи» та Центру Разумкова.

    Далі йдуть меседжери (Viber, Telegram, WhatsApp тощо) з часткою 11%, українські загальнонаціональні радіостанції та місцеве телебачення, про які згадали майже по 9% респондентів, українські загальнонаціональні друковані видання (8%) та місцеві інтернет-ЗМІ (6%).

    Російське телебачення лишається одним з основних джерел інформації для майже 6% респондентів.

    У 2020 році частка місцевих друкованих видань зросла до 4% (з 2% у лютому 2019 року).

    До джерел, частка яких не перевищує похибку опитування, потрапили місцеві радіостанції, російські сайти та друковані видання, ЗМІ окупаційних адміністрацій так званих «ЛНР-ДНР».

    Українці назвали головні джерела отримання інформації

    Дослідження проведене фондом «Демократичні ініціативи» спільно з Центром Разумкова з 14 по 19 серпня 2020 року серед 2022 респондентів в усіх регіонах України за виключенням окупованих Росією територій. Дослідження проведене на замовлення ГО «Детектор Медіа». Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

    Нагадаємо, що інтернет наздогнав телебачення. Українці розказали, звідки беруть інформацію про коронавірус.

    Нагадаємо, Україна може заборонити громадянам Російської Федерації володіти українськими засобами масової інформації. 

    ЗМІ телебачення інтернет українці Telegram
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