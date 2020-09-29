ТБ та інтернет: українці назвали головні джерела новин



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Водночас на друге місце вийшли соціальні мережі – їхня частка за півтора року зросла з 24% до 44%

Телебачення залишається головним каналом, інтернет-ЗМІ конкурують з новинами від родичів та друзів

Центральні українські телеканали в серпні 2020 року залишаються найбільш популярним джерелом інформації – їх дивляться 75% респондентів.

Про це свідчать дані опитування фонду «Демократичні ініціативи» та Центру Разумкова.

Дані опитування свідчать, що значно зросла частка тих, отримує інформацію від родичів та друзів – із 11% до 23%. Ця позиція конкурує за третє місце із українськими інтернет-ЗМІ, з яких інформацію про Україну та світ отримували не менше 27% респондентів.

Далі йдуть меседжери (Viber, Telegram, WhatsApp тощо) з часткою 11%, українські загальнонаціональні радіостанції та місцеве телебачення, про які згадали майже по 9% респондентів, українські загальнонаціональні друковані видання (8%) та місцеві інтернет-ЗМІ (6%).

Російське телебачення лишається одним з основних джерел інформації для майже 6% респондентів.

У 2020 році частка місцевих друкованих видань зросла до 4% (з 2% у лютому 2019 року).

До джерел, частка яких не перевищує похибку опитування, потрапили місцеві радіостанції, російські сайти та друковані видання, ЗМІ окупаційних адміністрацій так званих «ЛНР-ДНР».

Дослідження проведене фондом «Демократичні ініціативи» спільно з Центром Разумкова з 14 по 19 серпня 2020 року серед 2022 респондентів в усіх регіонах України за виключенням окупованих Росією територій. Дослідження проведене на замовлення ГО «Детектор Медіа». Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, що інтернет наздогнав телебачення. Українці розказали, звідки беруть інформацію про коронавірус.

Нагадаємо, Україна може заборонити громадянам Російської Федерації володіти українськими засобами масової інформації.