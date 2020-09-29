ТБ та інтернет: українці назвали головні джерела новин
Телебачення залишається головним каналом, інтернет-ЗМІ конкурують з новинами від родичів та друзів
Центральні українські телеканали в серпні 2020 року залишаються найбільш популярним джерелом інформації – їх дивляться 75% респондентів.
Про це свідчать дані опитування фонду «Демократичні ініціативи» та Центру Разумкова.
Далі йдуть меседжери (Viber, Telegram, WhatsApp тощо) з часткою 11%, українські загальнонаціональні радіостанції та місцеве телебачення, про які згадали майже по 9% респондентів, українські загальнонаціональні друковані видання (8%) та місцеві інтернет-ЗМІ (6%).
Російське телебачення лишається одним з основних джерел інформації для майже 6% респондентів.
У 2020 році частка місцевих друкованих видань зросла до 4% (з 2% у лютому 2019 року).
До джерел, частка яких не перевищує похибку опитування, потрапили місцеві радіостанції, російські сайти та друковані видання, ЗМІ окупаційних адміністрацій так званих «ЛНР-ДНР».
Дослідження проведене фондом «Демократичні ініціативи» спільно з Центром Разумкова з 14 по 19 серпня 2020 року серед 2022 респондентів в усіх регіонах України за виключенням окупованих Росією територій. Дослідження проведене на замовлення ГО «Детектор Медіа». Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Нагадаємо, що інтернет наздогнав телебачення. Українці розказали, звідки беруть інформацію про коронавірус.
Нагадаємо, Україна може заборонити громадянам Російської Федерації володіти українськими засобами масової інформації.