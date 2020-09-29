Трамп назвав фейком інформацію The New York Times про несплату податків



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За інформацією ЗМІ, Дональд Трамп з 2001 по 2015 рік не платив прибутковий податок, вказуючи в деклараціях незмінно високі збитки

«Насправді, я платив податки», стверджує глава Білого дому

Президент США Дональд Трамп заперечує несплату податків, назвавши статтю The New York Times «абсолютним фейком».

«Це фейкньюз. Абсолютний фейк. Насправді, я платив податки», – сказав глава Білого дому, уточнивши, що він заплатив штату Нью-Йорк «дуже багато податків».

Трамп також пообіцяв оприлюднити свої податкові декларації відразу після завершення перевірки Податковою службою США (IRS), що триває вже кілька років.

«IRS ставиться до мене недобре… Вони ставляться до мене дуже погано», – сказав він.

Нагадаємо, за інформацією NYT, Трамп з 2001 по 2015 рік не платив прибутковий податок, вказуючи в деклараціях незмінно високі збитки.

Після обрання президентом Трамп заплатив $750 федерального податку на прибуток за 2016 рік. У перший рік роботи в Білому домі він заплатив ще $750.

Американський лідер відмовляється робити доступними свої податкові декларації і веде боротьбу за запобігання розкриття фінансової інформації. Трамп протягом багатьох років був відомий як бізнесмен і телеведучий, в політику він прийшов тільки перед виборами 2016 року.