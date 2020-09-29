В Україну переїхала одна з найбільших білоруських IT-компаній



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Співзасновник компанії PandaDoc Микита Мікадо

Білоруська компанія після переслідувань на батьківщині перевела бізнес в Україну. Її керівник розповів, з якими труднощами зіштовхнувся в новій країні

IT-компанія з Білорусі PandaDoc після пресингу на батьківщині відкриває офіс в Україні. Про це повідомив співзасновник компанії Микита Мікадо в інтерв'ю DOU.UA, яке було опубліковано у вівторок, 29 вересня.

За його словами, з Мінська вже близько 60 осіб переїхало до Києва, Одеси і до Львова. Також набираються співробітники з місцевих фахівців.

«Україна має кілька плюсів. Перше – це місцевий ринок талантів. Друге – те, що всі говорять російською мовою. І тим хлопцям, які приїжджають з Білорусі, трошки простіше. Є питання з міграційним законодавством, але ваш уряд прямо активно включився в те, щоб їх вирішувати. І четверте – податкові умови в Україні дуже вигідні, ще більш вигідні, ніж в Білорусі», – сказав Микита Мікадо.

За його словами, в компанії провели опитування і 83% співробітників сказали, що хотіли б залишити Білорусь. Крім того, після арешту чотирьох співробітників компанії, в PandaDoc вирішили закрити офіс в Білорусі.

Мікадо додав, що компанія буде використовувати стандартну для України систему ведення бізнесу та співробітників будуть оформляти як ФОПів.

Однак, при цьому компанія зіткнулася з деякими труднощами.

«Більшість білоруських компаній переїжджає сюди і вибирає такий же спосіб з ФОП, як і більшість українських компаній. При цьому отримати посвідку на проживання в такий спосіб білоруському програмісту не виходить. Тому що він повинен бути офіційно працевлаштований. Через ФОП посвідку на проживання отримати не можна. І вже через 90 днів потрібно виїжджати з країни... А наймати в штат їх невигідно з точки зору податкового навантаження. Тоді умови в тій же Латвії виходять кращими», – зазначив Мікадо.

Зараз у тих, хто переїхав з Мінська, 90 днів ще не минули, і вони «якось намагаються вирішити це питання», в чому їм допомагає українська сторона.

PandaDoc розробляє програмне забезпечення для автоматизації документообігу.