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    Головред білоруського телеграм-каналу Nexta заявив, що йде з посади

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    З неділі (27 вересня) я більше не маю жодного відношення до проєкту Nexta, - Роман&nbsp;Протасевич - Головред білоруського телеграм-каналу Nexta заявив, що йде з посади
    З неділі (27 вересня) я більше не маю жодного відношення до проєкту Nexta, - Роман Протасевич

    За словами Протасевича, його рішення звільнитися не було спонтанним

    Головний редактор білоруського телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич заявив, що пішов зі своєї посади 27 вересня. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

    За словами Протасевича, його рішення звільнитися не було спонтанним.

    «З неділі (27 вересня) я більше не маю жодного відношення до проєкту Nexta. Рішення про звільнення було прийняте мною і не є спонтаним.

    Водночас, Протасевич зазначив, що «з екранів девайсів йде ненадовго».

    «Попереду ще багато всього цікавого. Тож, як кажуть, не перемикайтеся», – написав тепер вже колишній головред білоруського телеграм-каналу Nexta.

    Як повідомлялося 19 вересня, телеграм-канал Nexta оприлюднив дані тисячі співробітників МВС Білорусі.

    До відома, проєкт NEXTA, заснований білоруським школярем Степаном Путилом у 2015 році, за п'ять років перетворився на потужний ресурс про протести в Білорусі. Канал, фото й відео з якого беруть найбільші світові ЗМІ, вів 25-річний білоруський політемігрант Роман Протасевич.

    Білорусь МВС ЗМІ протест Facebook журналіст звільнення
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