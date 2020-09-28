Головред білоруського телеграм-каналу Nexta заявив, що йде з посади



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З неділі (27 вересня) я більше не маю жодного відношення до проєкту Nexta, - Роман Протасевич

За словами Протасевича, його рішення звільнитися не було спонтанним

Головний редактор білоруського телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич заявив, що пішов зі своєї посади 27 вересня. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Протасевича, його рішення звільнитися не було спонтанним.

«З неділі (27 вересня) я більше не маю жодного відношення до проєкту Nexta. Рішення про звільнення було прийняте мною і не є спонтаним.

Водночас, Протасевич зазначив, що «з екранів девайсів йде ненадовго».

«Попереду ще багато всього цікавого. Тож, як кажуть, не перемикайтеся», – написав тепер вже колишній головред білоруського телеграм-каналу Nexta.

Як повідомлялося 19 вересня, телеграм-канал Nexta оприлюднив дані тисячі співробітників МВС Білорусі.

До відома, проєкт NEXTA, заснований білоруським школярем Степаном Путилом у 2015 році, за п'ять років перетворився на потужний ресурс про протести в Білорусі. Канал, фото й відео з якого беруть найбільші світові ЗМІ, вів 25-річний білоруський політемігрант Роман Протасевич.