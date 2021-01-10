Помпео звинуватив Іран в покриванні винних у катастрофі літака МАУ

«Іранський режим продовжує захищати винних», заявив держсекретар

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що Тегеран продовжує покривати винних у знищенні пасажирського літака МАУ в Ірані.

Текст заяви Помпео опубліковано на сайті Державного департаменту США.

Як зазначив держсекретар, розслідування, проведене Іраном, показало, що літак рейсу PS752 був збитий двома ракетами, які випустили військові «Корпусу вартових ісламської революції» (КВІР), однак винні досі не покарані.

«Одначе, рік по тому, члени КВІР досі не були притягнуті до відповідальності за загибель 176 ні в чому не винних цивільних пасажирів та членів екіпажу. Замість цього, протягом всього розслідування, режим продовжує захищати винних», – наголосив Помпео.

Також глава американського Держдепу висловив співчуття родичам жертв катастрофи МАУ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що іранцям, які збили український літак МАУ на початку 2020 року, не вдасться уникнути покарання.

Водночас секретар РНБО України Олексій Данілов сказав, що Україна не повинна погоджуватись на пропозицію від іранської сторони щодо компенсацій.

Раніше Іран представив фінальний звіт про катастрофу літака МАУ під Тегераном. До фальсифікації звіту про збитий літак Іран намагався залучити українців.

8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули.

Серед них 11 українців – двоє пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Також серед загиблих – громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.