Експерти очікують на рекордний урожай пшениці у світі

ФАО підвищила прогноз за обсягом торгівлі зерновими в світі в сезоні 2020-2021 рр. до 466 млн т, що на 5,8% вище, ніж роком раніше

ФАО підвищила прогноз за обсягом торгівлі зерновими в світі в сезоні 2020-2021 рр. до 466 млн т, що на 5,8% вище, ніж роком раніше

Обсяг виробництва пшениці в світі в 2021 році досягне 785 млн т, що на 1,4% більше, ніж роком раніше

Обсяги виробництва зернових у світі в 2021 році будуть рости третій рік поспіль. Такий прогноз зробила Продовольча і сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй (ФАО), повідомляє сайт «Аграрії разом».

Як очікується, обсяг виробництва пшениці в світі в 2021 році досягне нового рекордного рівня в 785 млн т, що на 1,4% більше, ніж роком раніше, і пов'язано це з різким відновленням виробництва в більшій частині Європи і очікуваним рекордним урожаєм в Індії.

Згідно з повідомленням, рекордний урожай кукурудзи очікується в Бразилії, а в Південній Африці він може досягти максимальних рівнів за останні кілька років. У сільськогосподарському сезоні 2020-21 років обсяг споживання зернових у світі очікується на рівні 2,777 млрд т, що на 2,4% вище, ніж роком раніше, і в значній мірі обумовлено очікуваним зростанням споживання пшениці і ячменю в Китаї, де тваринницький сектор відновлюється після спалаху африканської чуми свиней.

За прогнозами, запаси зернових у світі на кінець 2021 року скоротяться на 1,7% до 808 млн т порівняно з рівнем початку сезону. Враховуючи підвищення прогнозу за рівнем споживання, співвідношення запасів зернових до їх споживання знизиться до 28,4% в сезоні 2020-2021 років, досягнувши мінімальних значень за останні 7 років.

Крім того, ФАО підвищила прогноз за обсягом торгівлі зерновими в світі в сезоні 2020-2021 рр. до 466 млн т, що на 5,8% вище, ніж роком раніше, внаслідок активізації торгівлі фуражними зерновими в результаті безпрецедентного зростання закупівель кукурудзи Китаєм. Обсяг міжнародної торгівлі рисом також може зрости на 6% порівняно з рівнем минулого року.

Раніше директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко розповів, що в українських магазинах виростуть ціни на хліб та хлібобулочні вироби. Експерти очікують навесні зростання цін на борошно, хліб, бакалію, соняшникову олію і борщовий набір.

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