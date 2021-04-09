Загибель кур'єрки Glovo. Компанія зробила заяву

Сервіс Glovo висловлює співчуття родині загиблої кур'єрки

Компанія Glovo у разі потреби готова співпрацювати з правоохоронними органами щодо загибелі кур'єрки внаслідок ДТП у Львові. Про це розповіли «Главкому» у пресофісі компанії в Україні.

«Команда сервісу Glovo висловлює глибокі співчуття родині загиблої. Наразі ми ідентифікували особу та у разі потреби готові співпрацювати з правоохоронними органами, які ведуть розслідування деталей аварії. Ми також будемо на постійному зв'язку з сім'єю дівчини для надання необхідної підтримки та допомоги», – йдеться в заяві.

Наголошується, що у компанії Glovo діє система страхування життя та здоров'я підключених до платформи кур'єрів.

«Ми регулярно наголошуємо на необхідності дотримання правил дорожнього руху та індивідуального захисту, а також високої уважності на дорогах», – додали в Glovo.

У Львові 8 квітня водій автомобіля BMW X5 на смерть збив кур'єрку служби доставки Glovo. «Інцидент трапився близько 17.45. За кермом скутера перебувала 58-річна жінка. Іномаркою керував 27-річний чоловік», — повідомили в поліції Львівської області.

У Вінниці по вулиці Соборній 6 квітня сталася аварія за участі легковика Dacia Logan та автомобіля швидкої допомоги. На щастя, внаслідок ДТП ніхто з людей не постраждав. За інформацією патрульної поліції області, попередньо встановлено, що водій легковика, виїжджаючи на Соборну із вулиці Артинова, не надав перевагу кареті швидкої допомоги. Автомобілі отримали незначні механічні пошкодження.

В Одесі, 4 квітня, на перехресті вулиці Краснова та Адміральського проспекту зіткнулися легковик і автомобіль служби Uklon. Таксі вилетіло на тротуар і вдарилося об стовп.