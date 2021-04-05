Іран наполягає на своїй умові для повернення до ядерної угоди

Іран відмовився повертатися до ядерної угоди без скасування санкцій США

Тегеран наголосив на необхідності повного скасування «несправедливих та незаконних» санкцій США

Влада Ірану не має наміру робити кроки назустріч Вашингтону до повного скасування всіх антиіранських санкцій США.

Про це повідомляє агенція Isna.

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Великої Британії Домініком Раабом.

Під час розмови Заріф наголосив на необхідності повного скасування «несправедливих та незаконних» санкцій США таким чином, щоб Тегеран міг перевірити ці заходи, зазначивши, що це єдиний шлях, який привів би до повернення Тегерана до виконання своїх зобов'язань за ядерною угодою.

Заріф також закликав європейських підписантів угоди дотримуватися своїх зобов'язань та «діяти конструктивно».

Зазначимо, у березні Іран відмовився повертатися до ядерної угоди без скасування санкцій США.

Така заява ставить під загрозу зусилля адміністрації Джо Байдена повернутися до ядерної угоди з Іраном 2015 року, з якої США вийшли через рішення Дональда Трампа.

У лютому адміністрація президента США Джо Байдена висловила готовність приєднатися до переговорів з Іраном та іншими державами щодо повернення Штатів до ядерної угоди (JCPOA).

Перед цим Іран заявив, що не збирається повертатися до ядерної угоди до скасування санкцій США.

Натомість Джо Байден сказав, що не має наміру скасовувати санкції проти Ірану, які запровадив 45-й президент Дональд Трамп, допоки Тегеран продовжує займатися збагаченням урану.

На думку Байдена, це має підштовхнути Іран до переговорів про виконання угоди Спільного всеосяжного плану дій щодо ядерної програми Тегерану.

Як відомо, угода 2015 року між Іраном та іншими країнами вимагала від Тегерану обмежитися виробництвом низькозбагаченого урану, придатного тільки для цивільних цілей, в обмін на зняття міжнародних санкцій.

Попри це, Іран почав збагачення урану до 20%, що набагато перевищує межу в 3,67%, встановлену в ядерній угоді. Після того, як президент Дональд Трамп вивів США з угоди, Іран заявив, що більше не відчуває себе зв'язаним угодою.