Влада Китаю ізолювала ще одне велике місто через коронавірус
У Веньчжоу вже зареєстрували 265 інфікованих
У неділю влада Китаю ізолювала портове місто Веньчжоу на сході країни. У ньому проживають більше дев'яти мільйонів осіб.
Про це повідомляє «DW».
Це місто розташоване приблизно в 800 кілометрах від Уханя, який став епіцентром коронавірусу, проте в ньому вже зареєстрували 265 інфікованих - найбільше за межами провінції Хубей.
Повідомляється, що в місті вже припинив працювати громадський транспорт, кінотеатри, музеї.
Влада ввела жорсткі обмеження на вихід з приміщень для місцевих жителів.
Нагадаємо, з метою боротьби з коронавірусом Європейський союз (ЄС) направив до Китаю 12 тонн захисного спорядження. Зазначається, що ЄС має намір і далі надавати Китаю допомогу через спалах коронавірусу.
Як повідомлялося, у неділю, 2 лютого, в пасажирів німецького військового літака, який напередодні евакуював своїх громадян з китайського Уханя, виявили коронавірус.