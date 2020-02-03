Влада Китаю ізолювала ще одне велике місто через коронавірус



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Дезинфекційні роботи у Китаї Фото: АР

У Веньчжоу вже зареєстрували 265 інфікованих

У неділю влада Китаю ізолювала портове місто Веньчжоу на сході країни. У ньому проживають більше дев'яти мільйонів осіб.

Про це повідомляє «DW».

Це місто розташоване приблизно в 800 кілометрах від Уханя, який став епіцентром коронавірусу, проте в ньому вже зареєстрували 265 інфікованих - найбільше за межами провінції Хубей.

Повідомляється, що в місті вже припинив працювати громадський транспорт, кінотеатри, музеї.

Влада ввела жорсткі обмеження на вихід з приміщень для місцевих жителів.

В Китаї жертвами нового коронавірусу стали 304 людини. Крім того, за минулу добу були виявлені 2590 нових випадків зараження. Таким чином загальна кількість хворих за останніми даними становить 14380 осіб. Вірус продовжує поширюватися за межі країни.

Через день після того, як ВООЗ визнала спалах китайського коронавірусу надзвичайною ситуацією міжнародного значення, китайська влада повідомили про 45 нових випадках смерті.

Нагадаємо, з метою боротьби з коронавірусом Європейський союз (ЄС) направив до Китаю 12 тонн захисного спорядження. Зазначається, що ЄС має намір і далі надавати Китаю допомогу через спалах коронавірусу.

Як повідомлялося, у неділю, 2 лютого, в пасажирів німецького військового літака, який напередодні евакуював своїх громадян з китайського Уханя, виявили коронавірус.