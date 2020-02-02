Новосад хоче перевести китайських студентів на дистанційне навчання через коронавірус
Виші до 10 лютого мають повідомити усім своїм студентам з Китаю та країн Південно-Східної Азії про можливість дистанційного навчання
Міністерство освіти та науки, через спалах коронавірусу, рекомендувало вищим навчальним закладам перевести студентів з Китаю, які не можуть прибути до України, на дистанційне навчання
Про це повідомляє міністерство освіти та науки України.
3 лютого відповідний лист буде надіслано усім закладам вищої освіти.
«Міністерство освіти і науки України рекомендуватиме закладам вищої освіти організувати дистанційне навчання для студентів з Китаю та країн Південно-Східної Азії, які наразі не перебувають на території України та не можуть прибути до України, у зв’язку із спалахом епідемії коронавірусу», - йдеться у повідомленні.
У міністерстві зазначили, що виші до 10 лютого мають повідомити усім своїм студентам з Китаю та країн Південно-Східної Азії про можливість дистанційного навчання та надати їм змогу скласти відповідні іспити після нормалізації ситуації навколо коронавірусу (2019-nCoV).
«Наша мета - забезпечити безперервність освітнього процесу і водночас максимально врахувати усі обставини, пов‘язані із ситуацією навколо коронавірусу», - пояснила міністр освіти і науки Ганна Новосад.
Нагадаємо, з метою боротьби з коронавірусом Європейський союз (ЄС) направив до Китаю 12 тонн захисного спорядження. Зазначається, що ЄС має намір і далі надавати Китаю допомогу через спалах коронавірусу.
Як повідомлялося, у неділю, 2 лютого, в пасажирів німецького військового літака, який напередодні евакуював своїх громадян з китайського Уханя, виявили коронавірус.