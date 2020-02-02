Новосад хоче перевести китайських студентів на дистанційне навчання через коронавірус



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Ганна Новосад хоче перевести китайських студентів на дистанційне навчання через коронавірус

Виші до 10 лютого мають повідомити усім своїм студентам з Китаю та країн Південно-Східної Азії про можливість дистанційного навчання

Міністерство освіти та науки, через спалах коронавірусу, рекомендувало вищим навчальним закладам перевести студентів з Китаю, які не можуть прибути до України, на дистанційне навчання

Про це повідомляє міністерство освіти та науки України.

3 лютого відповідний лист буде надіслано усім закладам вищої освіти.

«Міністерство освіти і науки України рекомендуватиме закладам вищої освіти організувати дистанційне навчання для студентів з Китаю та країн Південно-Східної Азії, які наразі не перебувають на території України та не можуть прибути до України, у зв’язку із спалахом епідемії коронавірусу», - йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що виші до 10 лютого мають повідомити усім своїм студентам з Китаю та країн Південно-Східної Азії про можливість дистанційного навчання та надати їм змогу скласти відповідні іспити після нормалізації ситуації навколо коронавірусу (2019-nCoV).

«Наша мета - забезпечити безперервність освітнього процесу і водночас максимально врахувати усі обставини, пов‘язані із ситуацією навколо коронавірусу», - пояснила міністр освіти і науки Ганна Новосад.

В Китаї жертвами нового коронавірусу стали 304 людини. Крім того, за минулу добу були виявлені 2590 нових випадків зараження. Таким чином загальна кількість хворих за останніми даними становить 14380 осіб. Вірус продовжує поширюватися за межі країни.

Через день після того, як ВООЗ визнала спалах китайського коронавірусу надзвичайною ситуацією міжнародного значення, китайська влада повідомили про 45 нових випадках смерті.

Нагадаємо, з метою боротьби з коронавірусом Європейський союз (ЄС) направив до Китаю 12 тонн захисного спорядження. Зазначається, що ЄС має намір і далі надавати Китаю допомогу через спалах коронавірусу.

Як повідомлялося, у неділю, 2 лютого, в пасажирів німецького військового літака, який напередодні евакуював своїх громадян з китайського Уханя, виявили коронавірус.