Гончарук запевнив, що Україна готова до боротьби з китайським коронавірусом



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Прем’єр Олексій Гончарук розповів, що поки всі випадки підозри на коронавірус не підтвердилися

У кожній області України є бригади для боротьби з коронавірусом, зазначив Гончарук

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук запевнив, що Україна готова до боротьби з китайським коронавірусом, зокрема у кожній з областей країни є щонайменше по 2 бригади інфекціоністів.

Про це Гончарук сказав в ефірі телеканалу «Україна».

Він наголосив, що українські спеціалісти перебувають у постійній координації з Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

«Україна сьогодні готова до цієї ситуації, у нас всі служби працюють у стані максимальної готовності. Ми абсолютно контролюємо ситуацію на кордоні, перевіряємо тих людей, які заїжджають в Україну з ризикованих територій. Маємо їхні контакти, інформуємо їх про те, як вони мають себе поводити і при виявленні мінімальних симптомів кого потрібно повідомляти», — сказав Гончарук.

Прем’єр розповів, що поки всі випадки підозри на коронавірус не підтвердилися.

«Але навіть у разі виникнення такого захворювання, ми розуміємо, що робити. У нас у достатній кількості наявні бригади інфекціоністів — мінімум по дві в кожній області», — зазначив він.

Гончарук додав, що ці бригади оснащені та «розуміють, що робити».

В Китаї жертвами нового коронавірусу стали 304 людини. Крім того, за минулу добу були виявлені 2590 нових випадків зараження. Таким чином загальна кількість хворих за останніми даними становить 14380 осіб. Вірус продовжує поширюватися за межі країни.

Через день після того, як ВООЗ визнала спалах китайського коронавірусу надзвичайною ситуацією міжнародного значення, китайська влада повідомили про 45 нових випадках смерті.

Нагадаємо, з метою боротьби з коронавірусом Європейський союз (ЄС) направив до Китаю 12 тонн захисного спорядження. Зазначається, що ЄС має намір і далі надавати Китаю допомогу через спалах коронавірусу.

Як повідомлялося, у неділю, 2 лютого, в пасажирів німецького військового літака, який напередодні евакуював своїх громадян з китайського Уханя, виявили коронавірус.