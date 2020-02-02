Гончарук запевнив, що Україна готова до боротьби з китайським коронавірусом
У кожній області України є бригади для боротьби з коронавірусом, зазначив Гончарук
Прем’єр-міністр Олексій Гончарук запевнив, що Україна готова до боротьби з китайським коронавірусом, зокрема у кожній з областей країни є щонайменше по 2 бригади інфекціоністів.
Про це Гончарук сказав в ефірі телеканалу «Україна».
Він наголосив, що українські спеціалісти перебувають у постійній координації з Всесвітньою організацією охорони здоров’я.
«Україна сьогодні готова до цієї ситуації, у нас всі служби працюють у стані максимальної готовності. Ми абсолютно контролюємо ситуацію на кордоні, перевіряємо тих людей, які заїжджають в Україну з ризикованих територій. Маємо їхні контакти, інформуємо їх про те, як вони мають себе поводити і при виявленні мінімальних симптомів кого потрібно повідомляти», — сказав Гончарук.
Прем’єр розповів, що поки всі випадки підозри на коронавірус не підтвердилися.
«Але навіть у разі виникнення такого захворювання, ми розуміємо, що робити. У нас у достатній кількості наявні бригади інфекціоністів — мінімум по дві в кожній області», — зазначив він.
Гончарук додав, що ці бригади оснащені та «розуміють, що робити».
Нагадаємо, з метою боротьби з коронавірусом Європейський союз (ЄС) направив до Китаю 12 тонн захисного спорядження. Зазначається, що ЄС має намір і далі надавати Китаю допомогу через спалах коронавірусу.
Як повідомлялося, у неділю, 2 лютого, в пасажирів німецького військового літака, який напередодні евакуював своїх громадян з китайського Уханя, виявили коронавірус.