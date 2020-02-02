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    У світі

    Евакуйовані з Уханя німці виявилися зараженими коронавірусом

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    <span>Літак Бундесверу з евакуйованими з Уханя німцями на борту сідає у Франкфурті-на-Майні</span> - Евакуйовані з Уханя німці виявилися зараженими коронавірусом
    Літак Бундесверу з евакуйованими з Уханя німцями на борту сідає у Франкфурті-на-Майні
    Фото DW

    Захворювання підтвердили у 120 осіб, що перебували на борту

    У неділю, 2 лютого, в пасажирів німецького військового літака, який напередодні евакуював своїх громадян з китайського Уханя, виявили коронавірус. Про це повідомили у спільному пресрелізі Німецького Червоного Хреста, військово-повітряних сил ФРН та округу Гермерсхайм, пише DW.

    Як зазначається, захворювання підтвердили у 120 осіб, які перебували на борту літака. Згодом усіх заражених було відправлено до університетської клініки Франкфурта-на-Майні на лікування. Зокрема, заражених пацієнтів перевозили до медичної установи в спеціально обладнаному для перевезення хворих на інфекційні хвороби транспортному засобі. Крім цього, інших пасажирів повітряного судна було направлено на карантин.

    «Ці особи сприйняли новину стримано й були ізольовані», – йдеться у спільному повідомленні Червоного Хреста Німеччини, військово-повітряних сил країни та округу Гермерсхайм.

    Також представники організацій додали, що для волонтерів та місцевого населення Гермерсхайма наразі немає жодної загрози захворіти коронавірусом нового типу.

    Нагадаємо, у суботу, 1 лютого, німецькому військовому літаку Airbus 310, який перевозив евакуйованих з китайського Уханя відмовили у дозволі зробити посадку в аеропорту Росії.

    Як повідомлялося пізніше, літак з евакуйованими з Уханя громадянами чотирьох країн приземлився у Німеччині.

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