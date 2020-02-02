У Китаї розповіли, як знищуватимуть тіла загиблих від коронавірусу
Померлих будуть спалювати у спеціальних крематоріях
Влада КНР заявила, що тіла пацієнтів, які загинули від коронавірусу нового типу будуть спалювати у неподалік від місця їхньої смерті.
Про це повідомляє Сіньхуа.
Як зазначається, відповідну директиву видали Держкомітет з охорони здоров’я КНР, Міністерство державної адміністрації Китаю та Міністерство громадської безпеки країни.
Зокрема, похоронне бюро повинно відправити спеціальний персонал та транспортні засоби для перевозки тіл згідно з встановленим маршрутом. А тіла загиблих мали бути спалені у спеціальних крематоріях.
Також у директиві забороняється перевозити тлінні останки інфікованих пацієнтів між різними адміністративними одиницями провінційного рівня та зберігати їх шляхом поховання або іншими способами.
Окрім цього, забороняється проводити будь-які похоронні ритуали та прощальні церемонії.
Нагадаємо, з метою боротьби з коронавірусом Європейський союз (ЄС) направив до Китаю 12 тонн захисного спорядження. Зазначається, що ЄС має намір і далі надавати Китаю допомогу через спалах коронавірусу.
Як повідомлялося, у неділю, 2 лютого, в пасажирів німецького військового літака, який напередодні евакуював своїх громадян з китайського Уханя, виявили коронавірус.