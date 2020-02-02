У Китаї розповіли, як знищуватимуть тіла загиблих від коронавірусу



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Померлих будуть спалювати у спеціальних крематоріях

Влада КНР заявила, що тіла пацієнтів, які загинули від коронавірусу нового типу будуть спалювати у неподалік від місця їхньої смерті.

Про це повідомляє Сіньхуа.

Як зазначається, відповідну директиву видали Держкомітет з охорони здоров’я КНР, Міністерство державної адміністрації Китаю та Міністерство громадської безпеки країни.

Зокрема, похоронне бюро повинно відправити спеціальний персонал та транспортні засоби для перевозки тіл згідно з встановленим маршрутом. А тіла загиблих мали бути спалені у спеціальних крематоріях.

Також у директиві забороняється перевозити тлінні останки інфікованих пацієнтів між різними адміністративними одиницями провінційного рівня та зберігати їх шляхом поховання або іншими способами.

Окрім цього, забороняється проводити будь-які похоронні ритуали та прощальні церемонії.

В Китаї жертвами нового коронавірусу стали 304 людини. Крім того, за минулу добу були виявлені 2590 нових випадків зараження. Таким чином загальна кількість хворих за останніми даними становить 14380 осіб. Вірус продовжує поширюватися за межі країни.

Через день після того, як ВООЗ визнала спалах китайського коронавірусу надзвичайною ситуацією міжнародного значення, китайська влада повідомили про 45 нових випадках смерті.

Нагадаємо, з метою боротьби з коронавірусом Європейський союз (ЄС) направив до Китаю 12 тонн захисного спорядження. Зазначається, що ЄС має намір і далі надавати Китаю допомогу через спалах коронавірусу.

Як повідомлялося, у неділю, 2 лютого, в пасажирів німецького військового літака, який напередодні евакуював своїх громадян з китайського Уханя, виявили коронавірус.