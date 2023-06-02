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Влада Курської області РФ заявила про атаку дрона: знеструмлено село (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Влада Курської області РФ заявила про атаку дрона: знеструмлено село (відео)
Жителі Курської області РФ зафіксували момент вибуху
фото: скриншот відео

В РФ сталася чергова «бововна»

Курську область РФ нібито атаковано дроном. Унаслідок скидання боєприпасу на підстанцію жителі села Гоголівка лишилися без світла. Про це повідомив губернатор області Роман Старовойт у Telegram.

За його словами, український безпілотник скинув боєприпас на електричну підстанцію, через що і відбулося знеструмлення населення.

У соцмережах уже поширилися відео, на яких видно момент вибуху та чути гучний звук.

«Чергова атака на мирних жителів з боку України. Село Гоголівка Суджанського району знеструмлено внаслідок скидання на підстанцію боєприпасу з безпілотника. Жителі населеного пункту залишилися без світла», – написав він. 

Нагадаємо, 16 травня росіяни заявляли про нібито атаку безпілотника на будівлі управління ФСБ у Курській області. Внаслідок чого п'ятеро російських прикордонників поранено. 

Теги: безпілотник росія вибух

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