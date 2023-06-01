Влада Бєлгородщини знову заявила про обстріли та постраждалих

Так виглядала «бавовна» в Бєлгородській області РФ минулої ночі

У російському Шебекіні – чергова гучна ніч

У ніч на 1 червня губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков вкотре заявив про обстріл міста Шебекіно, унаслідок якого, попередньо, постраждали двоє росіян. Про це він написав у Telegram.

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«Сьогоднішня ніч для Шебекіна знову напружена. Обстріл Збройними силами України тривав протягом години. За попередніми даними, є двоє постраждалих», – повідомив Гладков.

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За словами губернатора, один чоловік із травматичною ампутацією лівої верхньої кінцівки перебуває у важкому стані. Другий постраждалий із контузією звернувся до центральної районної лікарні самостійно. Чоловік перебуває у стані середнього ступеня тяжкості.

Нагадаємо, минулої ночі місто Шебекіно також потрапило під обстріл. Невдовзі після обстрілу губернатор області В’ячеслав Гладков заявив, що ситуація у місті Шебекіно, по якому нібито 31 травня було завдано масованого удару, погіршується. Унаслідок обстрілу пошкоджені будинки, чотири особи постраждали.

До слова, жителів прикордонних російських сіл перевозять до пунктів тимчасового розміщення (ПТР), які розміщенні майже біля кордону – і ті знову потрапляють під обстріли. Росіян відмовляються евакуювати.