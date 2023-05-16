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Росіяни заявили про атаку на будівлю ФСБ у Курській області

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни заявили про атаку на будівлю ФСБ у Курській області
Боєприпаси було скинуто на адміністративну будівлю ФСБ у селищі Глушково Курської області
фото ілюстративне

П'ятеро російських прикордонників поранено

Росіяни повідомляють про «атаку» безпілотника на будівлі управління ФСБ у Курській області. Внаслідок чого п'ятеро російських прикордонників поранено. Про це пишуть російські Telegram-канали.

Як пише Baza, нібито з БПЛА було скинуто три боєприпаси.

За даними Astra, атака відбулася о 23 годині 15 травня. Боєприпаси було скинуто на адміністративну будівлю ФСБ у селищі Глушково Курської області. «До Глушківської ЦРЛ госпіталізовано п’ять прикордонників», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що у постраждалих російських прикордонників зафіксовано осколкові поранення у живіт, шию, обличчя та стегно.

Нагадаємо, у ніч на 11 травня у російському Стародубі (Брянська область) було здійснено обстріл адміністративної будівлі з безпілотника. Також 10 травня РФ заявила про «атаку» на полігон у Воронезькій області

Теги: поранення Telegram боєприпаси обстріл ФСБ росія

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