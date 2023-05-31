«Не можна порівнювати з обстрілами України». ООН відреагувала на атаку дронів на Москву

ООН засуджує будь-які напади на цивільні об'єкти, однак визнає: атаку дронів на Москву недоречно порівнювати з обстрілами України

Дюжаррік: «Жодним чином не можна порівнювати атаку дронів на Москву з тими обстрілами України, що відбуваються постійно»

Некоректно порівнювати вчорашню атаку дронів на Москву з постійними обстрілами України російськими загарбниками. Про це заявив речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік під час брифінгу.

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Речник нагадав, що ООН засуджує будь-які атаки на цивільні об'єкти. За його словами, позиція генсека ООН Антоніу Гутерреша щодо нападів на цивільну інфраструктуру залишається незмінною.

«Але жодним чином не можна порівнювати атаку дронів на Москву з тими обстрілами України, що відбуваються постійно», – наголосив Дюжаррік.

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Нагадаємо, у вівторок 30 травня сталася серія вибухів у Підмосков'ї. Їх було чути у багатьох населених пунктах, у тому числі в районі Немчинівки, Одинцово та Барвіхи. Крім того, повідомляється, що після вибуху у Новій Москві, де нібито у будинок врізався безпілотник, ще один дрон врізався в житловий будинок у Москві на Профспілковій вулиці. Він влетів у вікно квартири на 16 поверсі. За даними російських ЗМІ, Москву та Підмосков’я атакували приблизно 25 безпілотників – більшу частину з них збила ППО в Підмосков'ї. Міноборони РФ заявило, що збито вісім дронів літакового типу. Скільки ще дронів було та що з ними сталося, у військовому відомстві РФ не уточнили.

До слова, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, коментуючи атаку безпілотників на Москву, заявив, що Україна має законне право «проектувати силу» за межами своїх кордонів.

Як повідомлялося, дрони, які вчора масовано атакували Москву, були китайськими та прилетіли зі східної частини Московської області.