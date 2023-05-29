Кличко повідомив про нові вибухи у Деснянському районі столиці

У Києві працює ППО

Станом на 11:50 пролунали вибухи у Деснянському районі столиці. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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«Вибухи в Деснянському районі. Працювало ППО», – написав Кличко.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 29 травня, російський агресор атакував столицю України ракетами. За повідомленнями мера столиці Віталія Кличка в Оболонському районі повідомлення про падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги. Всі служби прямують на місце.

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За попередньою інформацією, внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих цілей сталося падіння уламків в Подільському районі. Інформація по постраждалим і пошкодженням уточнюється. Також Кличко показав уламок російської ракети, що впали на проїжджій частині дороги в Оболонському районі.

Як повідомлялося, в Києві та області станом на 11:08 ранку оголошена повітряна тривога. Моніторингові телеграм-канали повідомляють про ракетну небезпеку.