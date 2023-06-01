Палають будинки, розбиті авто: фото наслідків «бавовни» на Бєлгородщині

У ніч на 1 червня на Бєлгородщині сталася чергова «бавовна»: було обстріляно місто Шебекіно. Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков вже повідомив про двох постраждалих.

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Повідомляється, що наразі над Бєлгородщиною нібито працює ППО.

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Російські телеграм-канали оприлюднили фото з Шебекіна.

«Палаючі будинки, розбиті автомобілі та купа уламків – наслідки нічного обстрілу Шебекинського району Білгородської області», – розповіли росіяни.

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фото із соцмережі

Нагадаємо, минулої ночі місто Шебекіно також потрапило під обстріл. Невдовзі після обстрілу губернатор області В’ячеслав Гладков заявив, що ситуація у місті Шебекіно, по якому нібито 31 травня було завдано масованого удару, погіршується. Унаслідок обстрілу пошкоджені будинки, чотири особи постраждали.

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До слова, жителів прикордонних російських сіл перевозять до пунктів тимчасового розміщення (ПТР), які розміщенні майже біля кордону – і ті знову потрапляють під обстріли. Росіян відмовляються евакуювати.