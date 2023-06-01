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Палають будинки, розбиті авто: фото наслідків «бавовни» на Бєлгородщині

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Палають будинки, розбиті авто: фото наслідків «бавовни» на Бєлгородщині
У російському прикордонні є прильоти
фото із соцмережі

У ніч на 1 червня на Бєлгородщині сталася чергова «бавовна»: було обстріляно місто Шебекіно. Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков вже повідомив про двох постраждалих.

Повідомляється, що наразі над Бєлгородщиною нібито працює ППО.

Російські телеграм-канали оприлюднили фото з Шебекіна.

«Палаючі будинки, розбиті автомобілі та купа уламків – наслідки нічного обстрілу Шебекинського району Білгородської області», – розповіли росіяни.

3 фото
На весь екран
фото із соцмережі

Нагадаємо, минулої ночі місто Шебекіно також потрапило під обстріл. Невдовзі після обстрілу губернатор області В’ячеслав Гладков заявив, що ситуація у місті Шебекіно, по якому нібито 31 травня було завдано масованого удару, погіршується. Унаслідок обстрілу пошкоджені будинки, чотири особи постраждали.

До слова, жителів прикордонних російських сіл перевозять до пунктів тимчасового розміщення (ПТР), які розміщенні майже біля кордону – і ті знову потрапляють під обстріли. Росіян відмовляються евакуювати

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Теги: росія обстріл війна

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