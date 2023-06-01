Палають будинки, розбиті авто: фото наслідків «бавовни» на Бєлгородщині
У ніч на 1 червня на Бєлгородщині сталася чергова «бавовна»: було обстріляно місто Шебекіно. Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков вже повідомив про двох постраждалих.
Повідомляється, що наразі над Бєлгородщиною нібито працює ППО.
Російські телеграм-канали оприлюднили фото з Шебекіна.
«Палаючі будинки, розбиті автомобілі та купа уламків – наслідки нічного обстрілу Шебекинського району Білгородської області», – розповіли росіяни.
Нагадаємо, минулої ночі місто Шебекіно також потрапило під обстріл. Невдовзі після обстрілу губернатор області В’ячеслав Гладков заявив, що ситуація у місті Шебекіно, по якому нібито 31 травня було завдано масованого удару, погіршується. Унаслідок обстрілу пошкоджені будинки, чотири особи постраждали.
До слова, жителів прикордонних російських сіл перевозять до пунктів тимчасового розміщення (ПТР), які розміщенні майже біля кордону – і ті знову потрапляють під обстріли. Росіян відмовляються евакуювати.
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