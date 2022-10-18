Влада Москви взялася облаштовувати бомбосховища: подробиці

Жителів Москви попередили про облаштування бомбосховищ на парковках

У підземних паркінгах столиці Росії Москви почали облаштовують спальні місця, обігрівачі та аптечки. Їх планують використовувати як бомбосховища. Про це російському виданню «Важные истории» повідомили мешканці будинків товариства співвласників житла «Атом», на дверях яких висять оголошення про підготовку бомбосховищ.

Москвичів закликали до 18 жовтня звільнити паркінг від автомобілів та особистих речей, оскільки його будуть «приводити до відповідності з прямим призначенням об’єкта цивільної оборони». В оголошенні вказується, що відповідне рішення прийняли 11 жовтня на нараді в мерії Москви.

Зазначається, що першу підготовку укриттів на випадок обстрілів в Росії розпочали ще навесні. Секретар Радбезу РФ Микола Патрушев доручив південним російським регіонам «привести захисні споруди цивільної оборони у належний стан».

Департамент міського господарства Сочі двічі з початку війни надсилав керівникам управляючих компаній листи щодо перевірки готовності «захисних споруд цивільної оборони» та «протирадіаційних сховищ».

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що па порталі Уніфікованої інформаційної системи в галузі закупівель РФ з'явилася інформація про оголошений тендер на придбання йодиду калію на суму в розмірі майже 5 млн рублів. Як відомо, цей препарат приймають у випадку радіоактивного ураження.

До слова, у Бєлгородській та Курській областях Росії виникли перебої зі світлом, призупинено рух поїздів.