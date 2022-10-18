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Кремль уточнив терміни мобілізації

Надія Клочко
glavcom.ua
Кремль уточнив терміни мобілізації
Низка регіонів Росії уже заявили про виконання завдань з мобілізації
фото з відкритих джерел

У Кремлі повідомляють, що президентського указу про завершення мобілізації у РФ поки немає

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін ще не підписував указ про завершення часткової мобілізації, але у регіонах, які виконали мобілізаційне завдання, процес вичерпано та зупинено, заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

«Поки що таких рішень не було. Ви знаєте, що міністерством оборони для кожного регіону були встановлені показники за чисельністю мобілізованих, і регіони констатують, що мобілізаційні завдання виконані. Таким чином, сам процес ось цієї часткової мобілізації, він уже вичерпаний і зупинений у тих регіонах, які із цим завданням впоралися», – сказав він на брифінгу, відповідаючи на запитання, чи планується якесь рішення президента щодо завершення часткової мобілізації з урахуванням того, що регіони виконали завдання.

Пєсков додав, що президентського указу про завершення часткової мобілізації у Росії наразі немає.

Речник Кремля також зазначив, що загальна кількість мобілізованих у РФ не може перевищувати цифру, встановлену указом президента – до 300 тис. осіб.

Додамо, що 17 жовтня у Московській області та Москві заявили про завершення часткової мобілізації.

Нагадаємо, 14 жовтня президент Володимир Путін сказав, що часткова мобілізація має закінчитись протягом двох тижнів. Він тоді зазначив, що з необхідних 300 тис. осіб на той момент до військ направили 222 тис.

Як відомо, від 21 вересня, відколи у країні-агресорці оголошена так звана часткова мобілізація, вояків набирали без відбору і Росією прокотилася хвиля протестів. Також у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.

Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. 

До слова, рашистська влада визнала смерть мобілізованих на війні в Україні. Зокрема повідомляється про загибель п'ятьох мобілізованих із Челябінської області.

Тим часом у Москві поліція проводить облави на безпритульних. Їм виписують повістки та відвозять до військкоматів, а потім відправляють на війну. 

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Теги: росія мобілізація Дмитро Пєсков

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