У кількох областях РФ перебої зі світлом, призупинено рух поїздів

Росія звинувачує в обстрілі прикордонних областей Україну

У Бєлгородській області Росії призупинено рух поїздів через нібито обстріл залізничної станції. Про це повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков.

«Снарядами було обстріляно територію залізничної станції в одному із сіл Бєлгородського району. На місці перебувають всі оперативні служби», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що внаслідок обстрілів пошкоджено контактну мережу залізничних колій.

Також зазначається, що у Глотові мінометними снарядами зачеплено дві лінії електропередач. Без світла залишилися два села: Безимено та Дунайка.

Водночас губернатор сусідньої Курської області Роман Стартовойт заявив про обстріл селища Тьоткіно і села Попово-Лежачі в прикордонних районах з Україною. Звинувачують ЗСУ. Зазначається, що у регіоні спостерігаються перебої з електрикою.

Нагадаємо, сьогодні вранці під час повітряної тривоги жителі столиці почули гучні вибухи. Згодом у небо почав підніматись дим. Згодом заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про влучання ракети. Йдеться про три прильоти в об‘єкт енергозабезпечення на Лівому березі міста.

Крім того, сьогодні зранку рашисти атакували Кривий Ріг. Окупанти обстріляли ракетами Харків. Також ворог влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Житомирі.

До слова, триває 237-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.