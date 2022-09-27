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РФ готується до ядерного удару? Оголошена велика закупівля йоду

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
РФ готується до ядерного удару? Оголошена велика закупівля йоду
Росія терміново закуповує протирадіаційні таблетки
фото з відкритих джерел

Країна-терористка купить пігулки від радіації на суму майже на 5 млн рублів  

На порталі Уніфікованої інформаційної системи в галузі закупівель РФ з'явилася оголошений тендер на придбання йодиду калію на суму в розмірі майже 5 млн рублів. Як відомо, цей препарат приймають у випадку радіоактивного ураження.

Постачання фармацевтичної речовини (йодиду калію) призначене для потреб федерального науково-виробничого підприємства «Фармзахист» федерального медико-біологічного агентства Росії. 

Заявка була розміщена 16 вересня цього року та відредагована 26 вересня. Закупка термінова, адже на її виконання відведено всього чотири дні. Сума покупки становить 4 млн 850 тис. рублів.

РФ готується до ядерного удару? Оголошена велика закупівля йоду фото 1

Йодид калію приймають при загрозі ядерного ураження. У цьому випадку кожна людина, старша  за два роки, повинна зайняти 125 мг препарату. Доза для дітей до двох років становить 40 мг.

Федеральне медичне та біологічне агентство (FMBA Росії) є федеральним виконавчим органом, який забезпечує радіаційну, хімічну, біологічну безпеку країни та населення, а також організацію систем охорони здоров'я підприємств стратегічно значущих галузей з особливо небезпечними умовами праці.

Агентство обслуговує приблизно 3,5 млн людей, які проживають у 20 закритих адміністративних територіальних організаціях, 39 міст-супутників та наукових містечок, розташованих у 54 суб'єктах Російської Федерації та місто Байконур у Казахстані.  

Раніше президент країни-терористки Володимир Путін заявив, що в загрозі територіальної цілісності країни Росія використає ядерну зброю. У відповідь на це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що у Вашингтоні вони розробили план дій у випадку, якщо Росія застосовує ядерну зброю в Україні. 

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Теги: населення президент ядерна зброя путін росія

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