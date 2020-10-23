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    У світі

    Влада Перу відмовилася від вакцини проти коронавірусу після смерті добровольця

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    Влада Перу відмовилася від вакцини проти коронавірусу після смерті добровольця

    Уряд не буде підписувати угоду з AstraZeneca через нестачу інформації про клінічні випробування

    Уряд Перу відмовився від вакцини проти коронавірусу, яка розробляється британсько-шведською фармацевтичною компанією AstraZeneca, після смерті одного з добровольців, які брали участь у випробуваннях.

    Про це повідомило міністерство охорони здоров'я країни.

    Як зазначили у відомстві, уряд не буде підписувати угоду з AstraZeneca через нестачу інформації про клінічні випробування.

    Там також нагадали про смерть одного з учасників випробувань.

    «Всі країни готові йти на певний ризик з вакциною, але не на великий ризик», - заявив міністр охорони здоров'я Перу Пілар Массетті.

    21 жовтня Національне агентство спостереження за здоров'ям Бразилії повідомило про смерть 28-річного учасника тестів «в результаті ускладнень Covid-19». Пізніше стало відомо, що чоловік в рамках випробувань отримував не препарат, а плацебо. Після смерті добровольця випробування вакцини вирішили продовжити.

    В цілому в Бразилії вісім тисяч чоловік беруть участь в міжнародній програмі досліджень препарату компанії AstraZeneca. З них тільки половина отримує реальну вакцину.

    смерть чоловік Перу уряд
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