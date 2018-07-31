Влада Таджикистану вважає опозиційну ісламську партію винною в теракті



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Автомобіль в'їхав в групу іноземних туристів, які подорожували Таджикистаном на велосипедах

Партія ісламського відродження Таджикистану заперечує звинувачення

У вівторок, 31 липня, уряд Таджикистану звинуватив у теракті, від якого загинуло чотири іноземці, заборонену опозиційну ісламську партію. Мова йде про Партію ісламського відродження Таджикистану (IRPT).

Представники даної політичної партії, які знаходяться в еміграції, заперечили причетність до атаки, від якої загинули громадяни США, Нідерландів і Швейцарії. На думку представників IRPT, режим Емомалі Рахмона використовує момент для зведення політичних рахунків. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

У вівторок Міністерство внутрішніх справ Таджикистану повідомило про те, що було затримано чотири особи, які начебто причетні до нападу на іноземців. Ще одного було затримано вчора безпосередньо на місці злочину. Саме на основі попереднього допиту затриманих влада Таджикистану і зробила висновок, що нападники пов’язані із IRPT. Окрім того, затримані начебто розповіли, що їх готували в Ірані, а тікати вони мали в Афганістан після здійснення теракту.

Офіційний Душанбе заборонив IRPT в 2015 році на фоні звинувачень у підготовці перевороту.

Як повідомлялося, 29 липня у Таджикистані автомобіль в'їхав в групу іноземних туристів, які подорожують країною на велосипедах. Загинули чотири людини.