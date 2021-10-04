Таїланд збільшить курортний збір з туристів

Курортний збір для іноземців у Таїланді збільшать з 300 до 500 батів

Влада країни хоче надавати субсидії на проєкти, спрямовані на розвиток сталого туризму й екологічних ініціатив

Влада Таїланду вирішила збільшити курортний збір з іноземних туристів з 1 січня 2022 року – його розмір складе 500 батів з людини (приблизно 393 гривні) замість раніше заявлених 300 (235 гривень). Про це повідомляє Bangkok Post.

Як заявив глава Управління по туризму Ютасак Супасорн, за рахунок отриманих від мандрівників коштів будуть надаватися субсидії на проєкти, спрямовані на розвиток сталого туризму й екологічних ініціатив.

Згідно з підрахунками, королівство може привернути близько п'яти мільярдів батів за умови, що за рік курорт відвідають десять мільйонів осіб.

Супасорн додав, що головна мета ініціативи – це не боротьба з наслідками пандемії, а зосередження на довгостроковому економічному зростанні.

Раніше в травні повідомлялося, що влада Таїланду збирається ввести курортний збір для мандрівників з інших країн для використання отриманих грошей у надзвичайних ситуаціях. За словами міністра туризму і спорту Таїланду Піпата Ратчакітпракана, кошти з фонду можуть допомогти туристичній галузі впоратися з невизначеністю у майбутньому.

Як вже відомо, Таїланд відкриється для вакцинованих туристів у листопаді. «Таїланд припинить обов'язковий карантин у Бангкоку та дев'яти інших регіонах, включаючи Чіангмай і Паттайю», – йдеться у повідомленні. В інших районах термін карантину буде скорочений до семи днів для щеплених і 10 днів для нещеплених. Це правило набрало чинності вже з 1 жовтня.