МОЗ виніс на громадське обговорення законопроєкт про медичний канабіс

У багатьох країнах коноплі вже використовують у терапевтичних цілях

Влітку Рада провалила голосування за легалізацію медичного канабісу

Міністерство охорони здоров’я винесло проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності» на громадське обговорення. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

«Нині у державному реєстрі лікарських засобів зареєстровано низку знеболювальних лікарських засобів, декілька препаратів для лікування хвороби Альцгеймера, а ліки для надання допомоги дітям, які мають відповідні розлади, здоров’я взагалі відсутні. Використання канабіноїдів для надання медичної допомоги особам, що потребують знеболення, які страждають на хворобу Альцгеймера, а також в особливих випадках для дітей, можуть допомогти таким пацієнтам», – йдеться у повідомленні.

Законопроєкт, розроблений МОЗ, пропонує, зокрема:

врегулювати питання щодо забезпечення доступу пацієнтів до препаратів з канабісу для лікування хронічного болю, хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсона, посттравматичного синдрому, онкологічних захворювань, епілепсії в дорослих і дітей та інших захворювань;

створити належні умови для повноцінного застосування рослин у медичній та науковій діяльності, в тому числі з метою розробки, клінічних досліджень та державної реєстрації дієвих лікарських засобів чи протоколів лікування, що передбачають використання продуктів з вмістом канабіноїдів;

забезпечити заходи контролю за обігом таких засобів з метою запобігання вживання їх не за медичним призначенням;

встановити вимоги та визначити особливості контрольованого обігу сортів рослин роду коноплі (Cannabis) та визначити вимоги до суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати операції, пов’язані з обігом сортів рослин роду конопель (Cannabis);

сприяти підвищенню рівня та якості медичного обслуговування населення шляхом забезпечення реалізації права на охорону здоров’я із застосуванням більш ефективних лікарських засобів та методів лікування, зокрема, у сфері паліативної медицини, які, серед іншого, базуються на симптоматичному лікуванні та знеболенні.

Законопроєкт для громадського обговорення розміщений за посиланням.

Раніше комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт про медичний канабіс. У висновку вказано, що він не містить ризиків корупції.

У червні Верховна Рада зареєструвала законопроєкт із регулювання обороту конопель у медичних цілях та для наукової і науково-технічної діяльності.

Однак у липні «слуги» не підтримали закон про легалізацію канабісу.

Додамо, що МОЗ просив нардепів легалізувати канабіс. І нагадаємо, що він лікує.

Як відомо, у багатьох країнах коноплі вже використовують у терапевтичних цілях, завдяки їхнім властивостям допомагати в разі невиліковних медикаментами хвороб.

Що лікують канабісом

Рак

Канабіс офіційно використовується в США при больових синдромах, для лікування безсоння у онкохворих і для підвищення апетиту. Він прибирає нудоту під час хіміотерапії.

Хвороба Паркінсона

В разі хвороби Паркінсона, як мінімум, зменшується тремор, що полегшує хворому життя.

Хронічні болі

Безліч людей страждають від болю невідомого генезу, їм не допомагають знеболювальні або ж дають не тільки полегшення, але і важкі побічні ефекти. Канабіс у таких випадках діє м’яко, не викликаючи звикання і без важких побічних ефектів.

Канабіноїдні препарати чудово працюють у вікових пацієнтів, знімаючи тривожність і напругу.

Епілепсія

У дітей з епілепсією під час терапії речовиною канабідол на 54% знижується частота нападів, з’являється апетит і інтерес до життя, поліпшується розвиток.

Розсіяний склероз

В разі ураження нервових клітин головного і спинного мозку виникають фізичні й психічні проблеми. Канабіноїди допомагають контролювати м’язові спазми.

Еректильна дисфункція

Високий рівень холестерину негативно впливає на ерекцію у чоловіків. Дослідження показали, що канабіноїди знижують рівень холестерину і покращують стан судин, як наслідок – поліпшується еректильна функція.

Артрити

Канабіс допомагає знизити біль в суглобах у випадку артритів. За даними досліджень, проведених у Канаді, 36% канадців знімають біль від артритів канабіноїдами.