В Україні 60 заводів готові виробляти ліки з канабісом

У багатьох країнах коноплі вже використовують у терапевтичних цілях

Влітку Рада провалила голосування за легалізацію медичного канабісу

Якщо Верховна Рада підтримає законопроєкт про медичний канабіс, то із 149 фармацевтичних заводів в Україні 60 готові виробляти ліки з використанням канабіноїдів.

«У нас 149 заводів в Україні, і з них приблизно 60 заявили, що вони готові виробляти ліки з вмістом канабіноїдів. Що стосується експорту, ми вводимо квоту 4 роки, поки українська фарма зможе виробляти. Після того буде квота на імпорт, щоб підтримати українських селян, які будуть виробляти сировини», – розповів голова комітету Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький під час громадських обговорень законопроєкту про легалізацію медичного канабісу.

За його словами, документ прибирає канабіс із розряду наркотичних речовин до розряду сильнодіючих. Він дозволить українським селянам – аграріям використовувати квоти України на постачання технічних конопель по світу.

«Якщо країна виробляє тонну, то вона з цієї тонни може десь 200 кілограмів відправити в іншу країну. Україна у зв'язку з тим, що тут не було легалізації, взагалі свої квоти не використовувала. Тому все, що не було прийнято в Україні, вони зможуть продавати в такі країни, де немає таких обмежень, як в ЄС», – пояснив він.

Також депутат відзначив, що цим за законом має бути створено спеціальний орган виконавчої влади, який, зокрема, контролю обігом і конопель.

«Ми дозволили вирощування конопель, але кожен кущ, який буде використовуватися для медичного канабісу буде мати GPS-трекер, відеоспостереження і це умови, за яким буде дозволено виробництво сировини. Це вимоги Національної поліції. Тому так, або взагалі ніяк», – зазначив Радуцький.

У листопаді МОЗ виніс на громадське обговорення законопроєкт про медичний канабіс.

Законопроєкт для громадського обговорення розміщений за посиланням.

Раніше комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт про медичний канабіс. У висновку вказано, що він не містить ризиків корупції.

У червні Верховна Рада зареєструвала законопроєкт із регулювання обороту конопель у медичних цілях та для наукової і науково-технічної діяльності.

Однак у липні «слуги» не підтримали закон про легалізацію канабісу.

Додамо, що МОЗ просив нардепів легалізувати канабіс. І нагадаємо, що він лікує.

Як відомо, у багатьох країнах коноплі вже використовують у терапевтичних цілях, завдяки їхнім властивостям допомагати в разі невиліковних медикаментами хвороб.

Що лікують канабісом

Рак

Канабіс офіційно використовується в США при больових синдромах, для лікування безсоння у онкохворих і для підвищення апетиту. Він прибирає нудоту під час хіміотерапії.

Хвороба Паркінсона

В разі хвороби Паркінсона, як мінімум, зменшується тремор, що полегшує хворому життя.

Хронічні болі

Безліч людей страждають від болю невідомого генезу, їм не допомагають знеболювальні або ж дають не тільки полегшення, але і важкі побічні ефекти. Канабіс у таких випадках діє м’яко, не викликаючи звикання і без важких побічних ефектів.

Канабіноїдні препарати чудово працюють у вікових пацієнтів, знімаючи тривожність і напругу.

Епілепсія

У дітей з епілепсією під час терапії речовиною канабідол на 54% знижується частота нападів, з’являється апетит і інтерес до життя, поліпшується розвиток.

Розсіяний склероз

В разі ураження нервових клітин головного і спинного мозку виникають фізичні й психічні проблеми. Канабіноїди допомагають контролювати м’язові спазми.

Еректильна дисфункція

Високий рівень холестерину негативно впливає на ерекцію у чоловіків. Дослідження показали, що канабіноїди знижують рівень холестерину і покращують стан судин, як наслідок – поліпшується еректильна функція.

Артрити

Канабіс допомагає знизити біль в суглобах у випадку артритів. За даними досліджень, проведених у Канаді, 36% канадців знімають біль від артритів канабіноїдами.