Поїздка у Таїланд: що потрібно знати українцям

Туристам з України, які пройшли повну вакцинацію від коронавірусу, не потрібно самоізолюватися чи проходити карантин

Туристи перед вильотом до Таїланду з України мають пройти ПЛР-тест на коронавірус

Таїланд з 1 листопада 2021 року розширив до 17 список провінцій, до яких можуть в'їхати без карантину туристи з України, якщо зробили щеплення від Covid-19. Зараз до списку входять, наприклад, Бангкок та Пхукет, повідомляє avianews.com.

Для в'їзду до Таїланду потрібно зробити два щеплення, які схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я:

Moderna;

Pfizer–BioNTech;

CoronaVac (Sinovac);

AstraZeneca, в том числе Covishield;

Sinopharm;

Janssen (Johnson & Johnson, исключение, нужна только одна доза).

З моменту отримання останнього щеплення до моменту в'їзду до Таїланду має пройти не менше 14 днів.

Дітям до 18 років, які подорожують з вакцинованими дорослими, не потрібен сертифікат про вакцинацію, але їм необхідно буде зробити всі тести.

Туристи перед вильотом до Таїланду з України мають пройти ПЛР-тест на коронавірус. Він має показати негативний результат. Це підтверджує, що людина не хвора. Термін дії тесту – 72 години. Він має бути дійсним на момент посадки в літак до Таїланду.

Другий ПЛР-тест потрібно здати після прильоту до Таїланду. Третій тест – на 6-7 день. Третій тест турист проводить самостійно за допомогою виданої тест-системи на антиген.

Організацію тестування в Таїланді покладено на готелі. Після бронювання готелю туристу потрібно зв'язатися з готелем та уточнити, чи включено тестування у вартість проживання. Якщо тестування не включено, його необхідно сплатити та отримати підтвердження про це. Воно буде потрібно під час заповнення анкети для в'їзду до Таїланду.

Тестування після прильоту потрібно пройти в готелі або під час трансферу з аеропорту до готелю. Тест-систему на антиген також дасть готель на 6-7 день проживання.

Діти до 6 років можуть проходити тест, якщо здадуть зразок слини.

Анкета та інші вимоги до в'їзду в Таїланд

Для поїздки авіаквиток має бути заброньований відразу в обидві сторони – з України до Таїланду та назад.

Перед поїздкою до Таїланду не менш ніж за 7 днів до вильоту необхідно заповнити анкету на сайті tp.consular.go.th та отримати Thailand Pass. Система попросить вказати паспортні дані, інформацію про вакцинацію, страхування, тестування в Таїланді та місце проживання в Таїланді. Thailand Pass буде згенеровано після перевірки надісланих даних протягом 3 днів.

Перші 7 днів турист повинен проживати у готелі, який має позначення SHA+ в описі. Забронювати такий готель можна на сайті готелю, мережі або через будь-який пошуковик готелів.

Після прибуття в готель необхідно встановити програму Morchana на мобільний телефон.

Таїланд вимагає, щоб турист мав страховку на весь період перебування у країні з покриттям не менше ніж $50 тис. Таке покриття забезпечує пакет страховки «Преміум». Оформити страховий поліс можна онлайн.

Карантин для в'їзду до Таїланду

Туристам з України, які пройшли повну вакцинацію від коронавірусу, не потрібно самоізолюватися чи проходити карантин. Однак перші 7 днів до отримання результатів самостійного тесту на антиген потрібно перебувати в провінції, в яку спочатку прибула людина.

Список провінцій Таїланду, куди дозволено в'їзд громадянам України:

Бангкок

Крабі

Чон Бурі (Бангламунг, Паттайя, Сі Рача, Ко Сі Чанг і Саттахіп – На Джомтьєн та Банг Сарі)

Чіангмай (Муанг, Дой Тао, Ме Рим та Ме Таенг)

Трат (Ко Чанг)

Бурі Рамм (Муанг)

Прачуап Хірі Хан (Хуа Хін та Нонг Ке)

Пханг-Нго

Пхетчабурі (Ча-Ам)

Пхукет

Ранонг (До Фаям)

Районг (Ко Самет)

Лоей (Чіанг Хан)

Самут Пракан (аеропорт Суварнабхумі)

Сурат Тані (Ко Самуї, Ко Пханган і Ко Тао)

Нонг Кхай (Муанг, Сангхом, Сі Чіанг Май та Тха Бо)

Удон Тані (Муанг, Бан Дунг, Кумпхавапі, На Юнг, Нонг Хан та Прачексінлапахом)

Наприклад, ви можете прилетіти з Києва до Бангкока або на Пхукет, там провести 7 днів, а потім продовжити подорож Таїландом і повернутися додому з іншого міста.

Віза для відвідування Таїланду

Громадянам України віза не потрібна, якщо вони в'їжджають до Таїланду на строк до 30 днів.

Нагадаємо, Європейський Союз оновив «зелений список» країн, для туристів з яких рекомендується відкрити кордони. Як ідеться на сайті Ради ЄС, Україну виключили із «зеленого» переліку.