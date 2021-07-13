МОЗ просить нардепів легалізувати канабіс: що він лікує

У багатьох країнах коноплі вже використовують у терапевтичних цілях

Коноплі є ефективними при лікуванні понад 50 патологічних станів

Міністерство охорони здоров’я звернулося до Верховної Ради із проханням ухвалити проєкт закону, що передбачає легалізацію медичного канабісу в Україні. Відповідне звернення оприлюднене на сторінці МОЗ.

«Міністерство охорони здоров’я закликає Верховну раду України ухвалити законопроєкт президента України Володимира Зеленського, що надає доступ хворим до медичного канабісу у країні та регулює його обіг», – йдеться у його тексті.

Як зазначили у міністерстві, результати клінічних досліджень підтверджують, що коноплі є ефективними при лікуванні понад 50 патологічних станів.

Заступник міністра охорони здоров'я з євроінтеграції Олександр Комаріда наголосив, що легалізація канабісу в медичних цілях у першу чергу є медичним питанням, а не політичним.

«На кону вирішення питання зменшення болю для важкохворих. Застосування лікарських засобів, що містять у своєму складі канабіс, дозволено у багатьох європейських країнах», – підкреслив посадовець.

Відтак Комаріда закликав народних депутатів України підтримати документ.

Як відомо, сьогодні Верховна Рада проведе позачергове засідання, яке розпочнеться о 16:00. На ньому нардепи мають розглянути проєкт закону № 5596 про регулювання обігу медичного канабісу.

Раніше комітет Ради підтримав цей законопроєкт. У висновку вказано, що він не містить ризиків корупції.

У червні Верховна Рада зареєструвала законопроєкт із регулювання обороту конопель у медичних цілях та для наукової і науково-технічної діяльності.

У багатьох країнах коноплі вже використовують у терапевтичних цілях, завдяки їхнім властивостям допомагати в разі невиліковних медикаментами хвороб.

Що лікують канабісом

Рак

Канабіс офіційно використовується в США при больових синдромах, для лікування безсоння у онкохворих і для підвищення апетиту. Він прибирає нудоту під час хіміотерапії.

Хвороба Паркінсона

В разі хвороби Паркінсона, як мінімум, зменшується тремор, що полегшує хворому життя.

Хронічні болі

Безліч людей страждають від болю невідомого генезу, їм не допомагають знеболювальні або ж дають не тільки полегшення, але і важкі побічні ефекти. Канабіс у таких випадках діє м’яко, не викликаючи звикання і без важких побічних ефектів.

Канабіноїдні препарати чудово працюють у вікових пацієнтів, знімаючи тривожність і напругу.

Епілепсія

У дітей з епілепсією під час терапії речовиною канабідол на 54% знижується частота нападів, з’являється апетит і інтерес до життя, поліпшується розвиток.

Розсіяний склероз

В разі ураження нервових клітин головного і спинного мозку виникають фізичні й психічні проблеми. Канабіноїди допомагають контролювати м’язові спазми.

Еректильна дисфункція

Високий рівень холестерину негативно впливає на ерекцію у чоловіків. Дослідження показали, що канабіноїди знижують рівень холестерину і покращують стан судин, як наслідок – поліпшується еректильна функція.

Артрити

Канабіс допомагає знизити біль в суглобах у випадку артритів. За даними досліджень, проведених у Канаді, 36% канадців знімають біль від артритів канабіноїдами.

Після прийняття законопроєкту про легалізацію марихуани в Україні, пацієнти отримають доступ до лікування і полегшення перебігу складних захворювань, що відповідає сучасній світовій практиці.

Законопроєкт передбачає електронний реєстр всіх препаратів на основі конопель, які можна буде придбати тільки за електронними рецептами від лікаря.

До того ж, на будь-яку діяльність – виробництво або терапія медпрепаратами з канабісу – буде видаватися ліцензія.