Столиця Таїланду Бангкок змінює назву

Повне ім'я міста внесено до Книги рекордів Гіннесса як найдовша у світі географічна назва

У майбутньому для позначення міста можна буде використовувати й слово Бангкок

Назву столиці Таїланду – Бангкок – офіційно буде змінено на Крунг Тхеп Маха Накхон, що означає тайською мовою Місто Янголів Велика Столиця. Про це оголосив Офіс Королівського товариства Таїланду (ORST), повідомляє Bangkok Post.

Нова офіційна назва набуде чинності лише після схвалення спеціальним комітетом, що відповідає за перевірку всіх законопроектів.

У майбутньому для позначення міста можна буде використовувати й назву Бангкок: її позначатимуть у дужках.

При цьому повне ім'я міста, дане йому при заснуванні, звучить як Крунг Тхеп Маханакхон Амон Раттанакосін Махінтараюттхая Махаділок Пхоп Ноппарат Ратчатхані Буріром Удомратчанівет Махасатан Амон Піман Аватан Сатіт Саккатхаттійя Вітсанукам Прасіт. Його включено до Книги рекордів Гіннесса як найдовшу у світі географічну назву, що складається зі 168 букв.

Раніше повідомлялося, що Таїланд вводить туристичний збір. Гроші планують витрачати на розвиток галузі та покриття страховки від нещасних випадків для іноземних громадян, які не можуть сплатити ці витрати самостійно.

У Таїланді через пандемію коронавірусу дуже знизилося число туристів. Так, минулого року його відвідали близько 200 тисяч людей, тоді як у 2019 році туристів було близько 40 млн осіб. Зусилля щодо відродження туристичної сфери ускладнилися через поширення штаму «Омікрон».

Цього року Таїланд очікує від 5 до 15 мільйонів іноземних туристів, залежно від політики, яка діє на його основних туристичних ринках. Очікується, що в 2022 році іноземні туристи принесуть 800 мільярдів тайських батів ($23,97 мільярда).

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