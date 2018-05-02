В.о. міністра культури Вірменії подав у відставку

Учасники протесту вимагали, щоб Армен Амірян приєднався до акцій проти правлячої Республіканської партії, членом якої він є

Виконуючий обов'язки міністра культури Вірменії Армен Амірян подав у відставку. Про це він заявив учасникам акції протесту біля будівлі відомства, передає News.am. З ранку біля стін Мінкультури зібралися протестувальники і вимагали, щоб Амірян покинув пост глави відомства. Він відповів їм, що всього лише виконує обов'язки міністра, але



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Армен Амірян

Учасники протесту вимагали, щоб Армен Амірян приєднався до акцій проти правлячої Республіканської партії, членом якої він є

Виконуючий обов'язки міністра культури Вірменії Армен Амірян подав у відставку. Про це він заявив учасникам акції протесту біля будівлі відомства, передає News.am.

З ранку біля стін Мінкультури зібралися протестувальники і вимагали, щоб Амірян покинув пост глави відомства. Він відповів їм, що всього лише виконує обов'язки міністра, але демонстранти продовжували наполягати на його відставці.

Прес-секретар відомства Рузанна Хачатрян підтвердила «Інтерфаксу», що Амірян заявив про відставку. Агентство відзначає, що учасники протесту вимагали, щоб він приєднався до акцій проти правлячої Республіканської партії, членом якої він є.

Нагадаємо, у Вірменії в результаті акцій протесту повністю заблоковано залізничне сполучення.

Зранку 2 травня жителі села Паракар перекрили автотрасу з Єревана до міжнародного аеропорту «Звартноц».

Напередодні лідер протестного руху, керівник опозиційної парламентської фракції «Елк» Нікол Пашинян закликав прихильників з ранку середи оголосити страйк і заблокувати всі дороги.

У вівторок парламент Вірменії не зумів обрати Пашиняна прем'єр-міністром. Його кандидатура була єдиною, але за неї проголосували лише 45 депутатів, проти - 56, оскільки Пашиняна відмовилася підтримати Республіканська партія, що має в парламенті більшість.

Пашинян буде знову висунутий фракцією «Елк» на пост прем'єр-міністра на наступному засіданні парламенту Вірменії, яке заплановане на 8 травня.

Джерело: Дождь