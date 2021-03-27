ВООЗ анонсувала звіт про походження Covid-19

Дослідження складається з сотень сторінок і перекладено англійською і китайською мовами

Остаточний звіт спеціалістів Всесвітньої організації охорони здоров'я, які в січні-лютому перебували в Китаї для дослідження походження Covid-19, буде готовий уже за лічені дні. Після цього його опублікують.

Про це експерт ВООЗ із зоонозних інфекцій і продовольчої безпеки Пітер Бен Ембарек заявив під час брифінгу.

За його словами, дослідження складається з сотень сторінок і перекладено англійською і китайською мовами. Наразі експерти вже впритул підійшли до фінішної прямої і за кілька днів робота над звітом завершиться.

Директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Райан додав, що доповідь спочатку отримають країни-члени ВООЗ, а потім її викладуть у відкритий доступ.

Нагадаємо, у січні 2021 року, за рік після початку пандемії коронавірусу нового типу, делегація ВООЗ відвідала Китай, щоб дослідити причини появи вірусу.