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    ВООЗ анонсувала звіт про походження Covid-19

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    ВООЗ анонсувала звіт про походження Covid-19

    Дослідження складається з сотень сторінок і перекладено англійською і китайською мовами

    Остаточний звіт спеціалістів Всесвітньої організації охорони здоров'я, які в січні-лютому перебували в Китаї для дослідження походження Covid-19, буде готовий уже за лічені дні. Після цього його опублікують.

    Про це експерт ВООЗ із зоонозних інфекцій і продовольчої безпеки Пітер Бен Ембарек заявив під час брифінгу.

    За його словами, дослідження складається з сотень сторінок і перекладено англійською і китайською мовами. Наразі експерти вже впритул підійшли до фінішної прямої і за кілька днів робота над звітом завершиться.

    Директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Райан додав, що доповідь спочатку отримають країни-члени ВООЗ, а потім її викладуть у відкритий доступ.

    Нагадаємо, у січні 2021 року, за рік після початку пандемії коронавірусу нового типу, делегація ВООЗ відвідала Китай, щоб дослідити причини появи вірусу.

    Теги: робота час ВООЗ
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