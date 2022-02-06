ВООЗ домовляється з Китаєм щодо розслідування походження Covid-19

Глава ВООЗ обговорив співпрацю з китайським прем'єром

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейсус провів переговори з прем'єр-міністром Китаю Лі Кецяном. Розмова стосувалася необхідності посилення співпраці в розслідування походження Covid-19. Про це повідомляє Twitter-сторінка глави ВООЗ.

«Ми обговорювали Covid-19 і необхідність активних зусиль щодо вакцинації цього року, щоб вакцинувати 70% населення усіх країн. Ми також обговорили необхідність посилення співпраці щодо розслідування походження вірусу Covid-19, що буде ґрунтуватися на науці та доказах», – розповів Гебрейсус за підсумками переговорів з китайським прем'єром.

Як відомо, минулого року ВООЗ створила групу експертів із питань походження коронавірусу та закликала Китай надати дані, які будуть сприяти розслідуванню. Однак Китай відмовився надавати інформацію, пославшись на правила конфіденційності пацієнтів.

Водночас китайський уряд постійно заперечує заяви про те, що коронавірус міг з'явитися в результаті витоку з лабораторії в місті Ухань. Саме в цьому місті виявили перші випадки Covid-19.

Наразі достеменно не встановлено, як виник коронавірус та де ним вперше заразилася людина.

Дослідження експертів ВООЗ, яке проводилося в Китаї, майже виключило варіант витоку з лабораторії, але в США, посилаючись на дані розвідки, заявляють, що штучне походження коронавірусу не варто відкидати.

Як повідомлялося, у березневому звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо походження коронавірусу експерти називали версію про витік вірусу з лабораторії «вкрай малоймовірною», схиляючись до передавання Covid-19 від кажанів до людей через іншу тварину-носія.

Згодом стало відомо, що Китай підозрюють у впливі на розслідування про походження коронавірусу.

Раніше стало відомо, що ВООЗ планує відновити розслідування походження Covid-19. Для цього Всесвітня організація охорони здоров’я створює нову групу – Міжнародну наукову консультативну групу з походження нових патогенів (SAGO) – для розслідування походження коронавірусу. Дослідження спрямоване на збір стандартизованих даних про коронавірус по всьому світу.