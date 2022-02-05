Зеленський відреагував на Covid-19 в Ердогана

Президент України побажав колезі швидкого одужання

Президент України Володимир Зеленський відреагував на повідомлення президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про зараження штамом коронавірусу «Омікрон». Про свої побажання здоров'я Зеленський повідомив у Twitter.

Зазначимо, Зеленський написав, що з жалем дізнався про коронавірус у Ердогана.

«Ми з Оленою з жалем дізналися про позитивний тест на Covid-19 у президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та його дружини Еміне Ердоган. Щиро бажаємо нашим друзям, пану Ердогану та пані Еміне, швидкого та легкого одужання!», – написав Зеленський.

Після цього президент Туреччини перепостив твіт українського президента та опублікував свою відповідь.

«Дорогий друже, я хотів би висловити сердечну подяку від себе та своєї дружини за це прекрасне послання. Вітаю вас, вашу сім'ю та народ України», – відповів турецький президент Зеленському.

Сьогодні стало відомо, що президент Туреччини Ердоган заразився штамом коронавірусу «Омікрон», у нього легкі симптоми хвороби.

Як відомо, 3 лютого відбувся офіційний візит до України президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Прилетівши до Києва, турецький лідер зазначив, що прибув на запрошення президента Володимира Зеленського для участі у 10-му засіданні Стратегічної ради високого рівня.

Президент Володимир Зеленський разом з першою леді зустріли очільника Туреччини Реджепа Ердогана і його дружину Еміне Ердоган у Маріїнському палаці. Ердоган привітав українських воїнів почесної варти гаслом «Слава Україні!».

Згодом президенти України та Туреччини зробили заяви для ЗМІ. Цього ж дня було підписано угоду про зону вільної торгівлі між країнами.

У січні Ердоган кликав Зеленського та Путіна у Туреччину, щоб «залагодити розбіжності».

Також повідомлялося, що Туреччина готова сприяти зниженню напруги між Києвом і Москвою.

Читайте також матеріал «Главкома»: Ця дружба освячена грошима. Чому Ердоган летить до Києва?