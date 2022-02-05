Житель Стамбула більше року перебуває на карантині: здав 78 позитивних тестів

Більше року чоловік не може ні з ким спілкуватися

Через слабкий імунітет вірус не покидає організм чоловіка

Чоловік у Туреччині вже 14 місяців відбуває самоізоляцію. Усе через його численні позитивні тести на коронавірус, повідомляє Daily Sabah.

Вперше у нього діагностували Covid-19 ще у 2020 році. Тепер житель Туреччини Музаффер Каясан може бути рекордсменом за тривалістю періоду інфікування серед усіх пацієнтів із коронавірусом у країні.

Загалом за 14 місяців 56-річний чоловік мав позитивний результат на коронавірус цілих 78 разів. Поки що вірус досі продовжує залишатися активним у його організмі.

Наразі чоловік шукає вихід зі своєї ситуації, яка помістила його на карантин на більш ніж рік.

14 місяців «ув'язнення»

Спершу чоловіка госпіталізували із важким коронавірусом у листопаді 2020 року. Однак вже невдовзі виписали, оскільки його хвороба стала менш тяжкою.

Він повернувся додому, чекаючи на повне одужання в умовах самоізоляції. Вже за два тижні повинен був здати ПЛР-тест – якщо результат негативний, він може й далі жити звичним життям.

«Однак усі 78 тестів, які робив чоловік, показали, що в нього, як і раніше, позитивний результат на Covid-19», – йдеться у повідомленні.

Загалом Музаффер провів дев’ять місяців у лікарні та ще п’ять вдома на самоізоляції.

Чому так довго

Відомо, що Каясан хворий на лейкемію. Це й може бути причиною такого тривалого захворювання на коронавірус. Тож тести дають позитивний результат через його слабку імунну систему.

Приблизно у 8% тих, хто перехворів на COVID-19, вірус продовжує залишатися активним в організмі ще приблизно два місяці після недуги, а у виняткових випадках – до семи місяців. У середньому вірус залишається у тілі людини приблизно місяць.

Чоловік навіть звернувся до влади з проханням знайти розв'язання його ситуації, через яку він змушений проводити час вдома на самоті та може бачити своїх дітей та онуків лише через вікно.

«У мене немає жодних проблем, крім того, що я не можу торкнутися своїх близьких. Це дуже важко. Я навіть не можу зробити щеплення через свій стан», – сказав він.

Наразі чоловік виживає на ліках, які йому прописали, щоб підтримати імунну систему. Проте коронавірус поклав кінець суспільному життю Каясана. Як довго це триватиме – медикам невідомо.

До слова, пандемія коронавірусу призвела до того, що виявлення онокологічних захворювань скоротилося на 30%. Про це під час пресбрифінгу в межах Четвертого форуму онкопацієнтів повідомив головний лікар Національного інституту раку Андрій Безносенко.