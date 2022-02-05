Ердоган через день після візиту в Україну захворів на Covid-19
Президент Туреччини повідомив, що хвороба протікає легко
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган захворів на Covid-19. Про це він 5 лютого написав у своєму Telegram-каналі.
Виходить, що позитивний результат тесту Ердоган отримав через день після візиту до України.
«Сьогодні результат нашого тесту на COVID-19, який ми з дружиною зробили після легких симптомів, виявився позитивним», – поінформував Ердоган.
Він також зазначив, що хвороба у нього та дружини перебігає легко, вони продовжать працювати з дому.
«Чекаємо на ваші молитви», – підсумував президент Туреччини.
Як відомо, 3 лютого відбувся офіційний візит до України президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Прилетівши до Києва, турецький лідер зазначив, що прибув на запрошення президента Володимира Зеленського для участі у 10-му засіданні Стратегічної ради високого рівня.
Президент Володимир Зеленський разом з першою леді зустріли очільника Туреччини Реджепа Ердогана і його дружину Еміне Ердоган у Маріїнському палаці. Ердоган привітав українських воїнів почесної варти гаслом «Слава Україні!».
Згодом президенти України та Туреччини зробили заяви для ЗМІ. Цього ж дня було підписано угоду про зону вільної торгівлі між країнами.
У січні Ердоган кликав Зеленського та Путіна у Туреччину, щоб «залагодити розбіжності».
Також повідомлялося, що Туреччина готова сприяти зниженню напруги між Києвом і Москвою.
«Анкара серйозно занепокоєна ескалацією між Росією і Україною. Президент Ердоган неодноразово піднімав і піднімає цю тему у розмовах із президентами Путіним і Зеленським, а також у перемовинах з європейськими лідерами і президентом США», – казав прессекретар президента Туреччини Ібрагім Калин.