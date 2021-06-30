ВООЗ оголосила Китай країною, вільною від малярії

Збудник малярії може безсимптомно жити в організмі людини до трьох років

Китай – перша за останні три десятиліття держава в Західно-Тихоокеанському регіоні, відзначена сертифікатом ВООЗ про ліквідацію малярії

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) визнала Китай країною, вільною від малярії. Про це заявив в Женеві генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Генеральний директор ВООЗ привітав Пекін з цим успіхом, досягнутим після десятиліть завзятої боротьби з небезпечною недугою.

«Сьогодні ми вітаємо народ Китаю з позбавленням країни від малярії, – зазначив він. – Цей успіх був завойований ціною великих труднощів, і він прийшов після десятиліть цілеспрямованих і послідовних дій». Як підкреслив глава ВООЗ, відтепер КНР «приєднується до зростаючої кількості країн, які демонструють світові, що вільне від малярії майбутнє – це реальна мета».

Китай – перша за останні три десятиліття держава в Західно-Тихоокеанському регіоні, відзначена сертифікатом ВООЗ про ліквідацію малярії.

Для отримання такого статусу країна повинна надати неспростовні докази того, що на всій її території протягом як мінімум трьох попередніх років поспіль були відсутні ланцюги місцевої передачі хвороби. У світі вільними від малярії ВООЗ раніше визнала 40 держав, включаючи Україну.

Як нагадали в женевській штаб-квартирі ВООЗ, в 40-ві роки минулого століття Китай щорічно повідомляв про 30 млн випадків захворювання на малярію. З 1950-х років китайські органи охорони здоров’я робили активні заходи по боротьбі з малярією, включаючи превентивне поширення ліків.

Крім того, країна направляла зусилля на ліквідацію місць розмноження комарів і розширення використання інсектицидів в будинках. У 2020 році – після чотирьох поспіль років, протягом яких в країні була відсутня місцева передача малярії, – Китай подав у ВООЗ заявку на надання сертифікату про ліквідацію цієї хвороби. У травні нинішнього року КНР відвідали експерти незалежної робочої групи по сертифікації, щоб упевнитися в тому, що країна вільна від малярії і має відповідну превентивну програму.

Як відзначили в організації, на даний момент «ключову стурбованість» представляє ризик проникнення в Китай малярії з сусідніх Лаосу, М’янми і В’єтнаму, де ця хвороба є ендемічною. Крім того, вважають експерти, захворювання може бути завезено в країну китайськими громадянами з країн Африки, розташованих на південь від Сахари. Для запобігання нового поширення малярії Китай розширив епідемічний нагляд в районах ризику і активно бере участь в регіональних ініціативах з контролю за недугою, констатували в ВООЗ.

Нагадаємо, що у березні в Харкові від малярії померла 40-річна жінка.

Є чотири види малярії, найважчою є тропічна малярія, що у 40% закінчується смертю. Захворювання передається від хворої до здорової людини через укуси малярійних комарів. Збудник малярії може безсимптомно жити в організмі людини до трьох років.

Що робити у разі виявлення симптомів малярії:

під час подорожі чи протягом 1-3 років після повернення із країни, де відбувається передача малярії, у вас з’явилися симптоми ГРВІ чи підвищилась температура – негайно зверніться до лікаря і повідомте про історію своїх поїздок;

лікування необхідно розпочати протягом першої доби після появи симптомів, інакше малярія може розвинутися у серйозне захворювання, що часто завершується летально.

Раніше, у лютому, у Закарпатській області двоє людей захворіли на малярію.