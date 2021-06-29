Вакцину Coronavac випробували на дітях

Саме Coronavac зараз масово щеплять українців

Вакцина проти Covid-19 Coronavac від китайської компанії Sinovac успішно пройшла першу та другу стадію випробування на дітях віком від 3 до 11 років. Зазначимо, що саме цією вакциною зараз масово щеплять українців.

Результати дослідження вакцини опубліковані китайськими вченими у міжнародному науковому журналі The Lancet.

В дослідженні брали участь 552 дитини від 3 до 17 років. Учасників розділили на дві групи: одна отримувала вакцину (438 осіб), а інша - плацебо (114 осіб). Дітей вакцинували дозою у 1,5 мікрограма вакцини (219 осіб) або 3 мікрограми (219 осіб) з інтервалом у 28 днів.

У групі, що отримала вакцину в дозі 1,5 мікрограма, побічні реакції зареєстрували у 56 дітей (26%), а в групі з подвоєною дозуванням таких дітей виявилося більше - 63 людини (29%). Найчастішою побічною реакцією ставав легкий біль в місці уколу (13% учасників), У другій фазі клінічних випробувань після завершення вакцинації антитіла виявили у 96,8% учасників при дозі вакцини 1,5 мікрограма і у 100% випробовуваних при дозі вакцини 3 мікрограми.

Дослідники зробили висновок, що вакцина безпечна і викликає хороший імунну відповідь, але краще використовувати дозу 3 мікрограма, так як титр антитіл після неї вище. У майбутньому необхідно провести додаткові дослідження з оцінки довгострокового впливу вакцини на дітей, а також включити в нові роботи учасників різних національностей.

Нагадаємо, що на Кіпрі починають Covid-вакцинацію підлітків. Молоді люди отримають вакцину проти коронавірусу від Pfizer/BioNTech або Moderna. Щеплення робитимуть зі згоди батьків.

До слова, у МОЗ заявили, що ковід-вакцинація може стати обов’язковою.

В Україні за минулу добу, 28 червня, зробили 17 065 щеплень проти коронавірусу. Першу дозу препарату вчора отримала 7 591 людина, а завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 9 474.

Перше з двох щеплень в Україні отримали 1 912 469 людей, а повністю вакцинувалися (отримали обидві дози) — 589 362 (з них двоє людей першу дозу отримали за кордоном). Загалом у країні зробили 2,5 млн щеплень.

Додамо, що Україна отримає в липні 7,7 млн доз вакцин проти Covid-19.

Станом на 28 червня 2021 року до листа очікування вакцинації проти коронавірусу записалися 751 726 людей.

Читайте також: