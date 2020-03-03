Ворота для біженців. Як сирійська криза вдарить по Європі та Україні війна

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Загострення у Сирії спровокувало

Вперше за той час, що в Сирії триває війна «всіх проти всіх», турецькі війська відкрито зчепилися з росіянами. Аби попередити можливі протести й тиск «серйозно занепокоєних» європейців, турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган застосував найпотужнішу «демографічний зброю» - відкрив 3,7 мільйонам сирійських біженців, які ось уже 5 років живуть у Туреччині, дорогу в Євросоюз ...

Грецький похід, болгарський нуль

Греція панікує. Згідно з офіційними повідомленнями з Афін, грецькі прикордонники протягом одного лише дня - а саме, минулої суботи, чотири тисячі разів протистояли «організованим, масовим і нелегальним» спробам арабських мігрантів перетнути турецько-грецький кордон. Про це повідомив прес-секретар уряду Греції Стеліос Петсас у своєму виступі на державному телеканалі ERT. З цього моменту грецький Кабмін не припиняє постійні кризові засідання під головуванням прем'єр-міністра Киріякоса Мітсотакіса.

Керівник зовнішньополітичного відомства Греції Нікос Дендіас зажадав скликати позачергове засідання ради міністрів закордонних справ ЄС. Причина - офіційна заява турецького президента Реджепа Тайіпа Ердогана, яка розбурхала всю Європу. У суботу, 29 лютого, він заявив: «Вчора ми відкрили ворота на кордоні». Міністр закордонних справ Туреччини Сулейман Сойлу в своєму мікроблозі на Твіттері повідомив, що протягом одного лише суботнього дня через провінцію Едірне в сторону грецького (й, відповідно, європейського) кордону пройшли 36.776 сирійських біженців, які рвонули до Євросоюзу. Спостерігачі з Міжнародної організації з питань міграції (IOM), в свою чергу, підтвердили, що на турецько-грецькому кордоні за один лише день зібралося близько 13 тисяч сирійців, які розподілилися по групах приблизно по 3 тисячі людей.

При цьому всі ці люди попрямували в бік саме грецького кордону. Болгарські прикордонники так досі й не побачили жодного біженця. «На нашому кордоні (з Туреччиною - Главком) - нульова міграція» - заявив болгарський прем'єр-міністр Бойко Борисов. Його слова підтвердив командир прикордонної служби Болгарії Светлан Кичик: на найбільшому турецько-болгарському КПП в селищі Капітан Андреєво ситуація не відрізняється від звичайної. Мігранти, хоча і рухаються зі Стамбула на захід, але не в бік болгарського, а виключно в бік грецького кордону.

Проте, й лідер уряду Болгарії стурбований: він зажадав організації зустрічі керівників європейських держав і урядів з Реджепом Ердоганом. «Я маю намір зв'язатися з турецьким президентом, щоб обговорити умови для довгострокового вирішення цієї проблеми» - підкреслив він.

Турецькі війська (фото з відкритих джерел)

Сплата за війну

На даний момент, в Туреччині проживають приблизно 3,7 млн. біженців із Сирії. Згідно з пактом, укладеним в 2016 році між Анкарою та Брюсселем, турецька влада зобов'язалася утримувати цих людей від «походу на Європу», за що Туреччина отримувала і отримує від Євросоюзу мільярди євро щороку.

Незважаючи на це, Реджеп Ердоган вже не вперше загрожує Європі «спустити біженців з ланцюга» й вказати їм шлях до Євросоюзу. Тож не дивно, що в Афінах на даний момент панує справжня паніка. Речник уряду Петсас заявив, зокрема: «Ми поки що тримаємося і наш кордон, а з нею й європейський - на замку. Були заарештовані 66 мігрантів, яким вдалося проникнути на грецьку територію».

Грецький прем'єр Мітсотакіс підкреслив, що його країна «не збирається платити за сирійську війну». Греція посилює прикордонний контроль не тільки на всьому 212-кілометровому протязі сухопутного кордону з Туреччиною, а й на островах Грецького архіпелагу, в східній частині Егейського моря. Туди вирушили понад 50 патрульних кораблів берегової охорони й військового флоту Греції. На думку грецького Кабміну, президент Туреччини «інструменталізує мільйони біженців у своїй країні, щоб змусити ЄС заплатити йому більше грошей, аби він міг продовжувати свою політику та військові дії в Сирії».

Так це чи ні, але показово, що від самого початку «гарячого» конфлікту з військами Асада, коли російські літаки порушили умови перемир'я й розбомбили турецький конвой в сирійській провінції Ідліб (внаслідок чого загинули більше 30 й було поранено більше 100 турецьких військовослужбовців) - в країнах Європи справді піднялася ціла «хвиля стурбованості»: європейські політики й керівники наввипередки закликали Ердогана до стриманості, а також до нескінченних переговорів і поступок Путіну. Тепер же, коли президент Туреччини продемонстрував, що готовий використовувати свій найпотужніший важіль тиску на європейських союзників - тон в Європі різко змінився й ось уже французький президент Еммануель Макрон виступив з відкритою підтримкою турецьких бойових дій ...

Щодо греків, то вони відчувають себе найбільш скривдженими й усіма покинутими. «Греція не має нічого спільного з війною в Сирії й не має наміру за неї платити» - заявив прем'єр Мітсотакіс. Він віддав розпорядження про те, що в Греції на місяць скасовується право подавати прохання про політичний притулок.

Біженці на кордоні Туреччини та Греції (фото: archyde.com)

Війна війною, а біженці - біженцями

Тим часом, Туреччина продовжує широкомасштабні бойові дії в Сирії. За офіційними даними, знищені принаймні три сирійських літака Су-24 (чи сирійські вони насправді - ніхто не говорить, але в даному випадку турки змогли повернути путінську брехню проти нього самого: «Ах, вас в Сирії немає? Чудово - отже, ми знищуємо невідомих терористів, із якими в нас нема жодних домовленостей!»), один гелікоптер, більше сотні танків і БТРів, рахунок убитих солдатів невідомо якої армії перевалив уже за три сотні. Бомбардувалися кілька військових баз - в тому числі авіабаза Хмеймім, надана Асадом Росії, були знищені кілька зенітно-ракетних комплексів «Панцир» та «Бук», а також, за заявою Ердогана - комплекси з виробництва хімічної зброї та військово-дослідницька під Алеппо.

Збадьорені сирійські повстанці відвоювали у сирійсько-ірансько-російських військ досить великі території в провінції Ідліб і навіть з криками «Аллаху акбар!» збили ударний безпілотник... щоправда, безпілотник при найближчому розгляді виявився турецьким «Байрактаром», але станом на 2 березня, він став єдиною збитою турецькою повітряною машиною.

Взагалі, масове застосування Туреччиною ударних безпілотників, схоже, стало для військ Асада та Путіна в Сирії великим і вкрай неприємним сюрпризом. Подібної техніки у них самих просто немає, а турки можуть дозволити собі втратити навіть десяток дронів за один сирійський або російський літак або вертоліт - все одно це набагато дешевше і не тягне за собою втрати в особовому складі.

Чим «гарячіше» стає війна в Сирії - тим більше загострюється ситуація на турецько-грецькому кордоні. На КПП Кастаніес/Пазаркуле грецька поліція була змушена застосувати сльозогінний газ і світлошумові гранати проти натовпу в кількості декількох тисяч сирійських біженців, що спробував штурмувати прикордонні дротяні загородження. При цьому, на відміну від подібних же подій чотирирічної давнини, на цей раз греків не зупинила звичайна тактика сирійців - штовхати попереду себе на колючий дріт жінок і дітей, прикриватися ними. Грецька поліція просто відкрила стрілянину.

Швидше за все, це демонструє, наскільки у поліцейських натягнуті нерви... До речі - коли не вийшло з жінками і дітьми, через їх спин вискочили сотні цілком боєздатних молодих «здобувачів політичного притулку», які спробували закидати грецьку поліцію камінням і «коктейлями Молотова» - ці кадри записало грецьке телебачення. Взагалі, на думку грецьких прикордонників, дії сирійців є вельми злагодженими й мають організований характер.

Прем‘єр Греції Мітсотакіс вже попросив допомоги в сусідів по Євросоюзу. Він встиг провести телефонні переговори з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель, з президентом Франції Еммануелем Макроном і з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен - всіх їх він запевнив в тому, що «Греція не потерпить нелегальних порушень європейських кордонів» і зажадав підмоги. Досі відгукнулася лише Франція: Еммануель Макрон пообіцяв фінансову підтримку. Очікується, що в найближчі дні до французів приєднається й Німеччина.

Катастрофічна ситуація з біженцями вже була в історії ЄС у в 2015-2016 роках (фото: Reuters)

«Ситуація 2015 року не повинна повторитися»

Сусіди ж Греції по Євросоюзу стривожилися не на жарт. Це виразилося не тільки в скупих, сказаних явно неохоче, словах підтримки військових дій Туреччини в Сирії. Набагато емоційніше європейські лідери реагують на можливість отримати новий «фронт біженців» на свої голови, як це сталося в 2015-2016 роках. Наприклад, Австрія зважаючи на загрозу нової міграційної кризи, заявила про намір посилити охорону власних кордонів. «Якщо захист зовнішніх кордонів ЄС буде прорваним, Австрія захистить свої власні кордони самостійно. Ситуація, подібна до тієї, яка склалася в 2015 році, не повинна ні в якому разі повторитися» - заявив австрійський канцлер Себастіан Курц. За його словами, Австрія готова скерувати на допомогу грекам, болгарам і італійцям власних прикордонників, щоб посилити контроль і зупинити хвилю біженців на зовнішніх кордонах Євросоюзу.

У той же час голова зовнішньополітичного комітету німецького Бундестагу Норберт Реттґен застеріг країни Євросоюзу від «національних рішень». «Грати кожному за себе означало б зазнати поразки» - написав він у своєму мікроблозі на Твіттері. «Рішення може бути лише загальноєвропейським, а не національним. Якщо ми бажаємо безпеки й стабільності наших кордонів - Європа повинна діяти, як єдине ціле, за межами власної території - там, де перебувають причини наших проблем». Які саме дії і які саме території він має на увазі - Туреччину, Сирію чи, можливо, Росію - Реттґен не вточнив.

Цікаво також, що, з огляду на ситуацію та, певно, через спогади про «біженську хвилю» 2015 року, по Німеччині знову поповзли чутки, що чи то федеральний уряд, а чи то уряд однієї з федеральних земель ФРН (зокрема, називаються уряди Баварії, Баден-Вюртембергу та Гессену) провів переговори та досяг домовленості з... Україною. А саме – про те, що Україна за німецькі гроші має збудувати на своїй території центри прийому арабських біженців та забрати з Німеччини принаймні 20 тисяч «гостей» із Сирії. Відверто кажучи, навряд чи в 2020 році за цими чутками ховається хоч трохи більше правдивої інформації, аніж це було в 2015 та 2016 роках. Тим більше, що, судячи з того, як активно сирійські біженці посунули до Греції та Італії, оминаючи та уникаючи напрямку на найбіднішу країну ЄС, Болгарію – вони чудово знають, де саме їм хотілося б ховатися від війни й куди вони аж ніяк не хочуть. До України їх і калачами не заманити, тож українські страхополохи можуть бути спокійними: «арабське нашестя» нам не загрожує...

Ну, і, звичайно ж, з висловленнями «глибокої стурбованості ситуацією» виступили європейські керівники - президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен і президент Ради Європи Шарль Мішель. «Наш основний пріоритет - надати Греції та Болгарії всебічну підтримку» - написала в Твіттері фон дер Ляйен, пообіцявши грекам додаткові сили зі складу європейського прикордонного агентства Frontex. Щоправда, ті загальноєвропейські прикордонники на даний момент наділені виключно спостережними повноваженнями, але все-таки - навіть зайва пара очей в такій ситуації не завадить, чи не так?

Борис Немировський, для «Главкома»