Безпілотники атакували Краснодарський край: ймовірно, уражено морський порт

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Безпілотники атакували Краснодарський край: ймовірно, уражено морський порт
Пожежа, яка розгорілася у районі морського порту
фото: соціальні мережі

Під атакою БпЛА опинився морський порт у місті Темрюк

У ніч на 5 грудня безпілотники атакували місто Темрюк у Краснодарському краю РФ. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Повідомляється, що вибухи пролунали у місті Темрюк. Ймовірно, безпілотники атакують морський порт у місті.

Безпілотники атакували Краснодарський край: ймовірно, уражено морський порт фото 1
фото: соціальні мережі

За попередньою інформацією, є ураження порту, розгорілася пожежа.

Безпілотники атакували Краснодарський край: ймовірно, уражено морський порт фото 2
фото: соціальні мережі
Безпілотники атакували Краснодарський край: ймовірно, уражено морський порт фото 3
фото: соціальні мережі

Як відомо, у ніч на 4 грудня в Орловській області та Ставропольському краю у Росії прогриміли потужні вибухи на тлі повідомлень про атаку БпЛА. Є інформація про ймовірне ураження великого хімічного підприємства «Азот» у Невинномиську. 

Мешканці міста Орел в Орловській області РФ повідомили про щонайменше 10 вибухів. Ймовірно, влучання сталося неподалік від місцевої ТЕЦ. Паралельно з цим про атаку дронів повідомили жителі Невинномиська в Ставропольському краї. Очевидці нарахували щонайменше шість вибухів.

Повідомлялося, що у ніч на 2 листопада безпілотники атакували Краснодарський край у Росії. Вибухи чули у Туапсе, Лазаревському, біля морського порту Темрюк. 

За попередньою інформацією у Туапсе безпілотники уразили «Причал 1 нафтового терміналу Туапсе», він же він же «Глибоководний причал Роснафти». Пишуть, що влучання прийшлось по центральній вантажній естакаді, який є основним вузлом перевалки нафти і темних нафтопродуктів між береговими ємностями терміналу та танкерами.

Також БпЛА атакували морський порт Темрюк в Краснодарському краї. Як відомо, потужність терміналу перевалки нафтопродуктів більше 2 млн тонн на рік.

Крім того, вночі 26 листопада безпілотники атакували Чебоксари, столицю Чуваської Республіки в Російській Федерації. 

У Чебоксарах пролунали потужні вибухи, після яких з'явилося задимлення та пожежа. Ймовірно, було влучання у ВНІІР, який є основним виробником антен «Комета», що активно використовуються на безпілотниках Росії. 

