Литва може визнати вторгнення повітряних куль з Білорусі тероризмом

Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що запуск контрабандних повітряних куль з Білорусі, а також затримання литовських вантажівок, можуть бути кваліфіковані як акти тероризму. У своєму виступі вона підкреслила, що такі дії порушують авіаційну безпеку та міжнародне право, адже кулі спрямовуються до стратегічних об'єктів Литви, зокрема до аеропортів, передає «Главком».

«Неприпустимо, що Білорусь утримує в заручниках вантажівки наших перевізників, а повітряні кулі летять до наших ключових об'єктів. Це питання безпеки та міжнародних норм», – сказала Ругінене. Вона додала, що в таких умовах Литва готова звернутися до міжнародних організацій і визнати ці дії тероризмом.

Також прем'єр-міністерка зазначила, що отримала підтримку від США та сподівається на зустріч із американськими представниками для обговорення подальших кроків. Вона зазначила, що Литва вже активно розробляє технології для боротьби з цією новою загрозою, яка стала несподіваною для Європи.

«Європа вже цікавиться нашим досвідом. Це нова загроза, до якої світ не був готовий, і ми станемо першими, хто з нею зіткнеться», – додала Ругінене.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович у середу, 3 грудня, заявив, що країна розглядає можливість введення надзвичайного стану через загрозу метеозондів із контрабандою з Білорусі.

До слова, 4 грудня Міністерство оборони Литви заявило, що обмеження польотів у прикордонній зоні, введене у серпні, діятиме до лютого наступного року.