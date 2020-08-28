45 країн відкрили кордони для українців: куди можна подорожувати



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МЗС назвало країни, куди можуть полетіти українці

За останні два тижні кордони відкрив Казахстан та три африканські країни, натомість Туніс уніс Україну до «червоної зони»

Свої кордони для громадян України станом на 28 серпня відкрили повністю або з певними умовами 45 країн світу.

Про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За останні два тижні кордони відкрив Казахстан та три африканські країни: Судан, Сьєрра-Леоне та Руанда. Водночас закрив кордони для українців Туніс.

Залишають відкритими кордони, зокрема, Болгарія, Словенія, Мальдіви, Північна Македонія, Албанія, Чорногорія, США, Велика Британія, Туреччина, Єгипет, Білорусь, Афганістан, Уругвай Домініканська республіка та інші.

В МЗС рекомендують перед поїздкою вивчити правила перетину кордону тої чи іншої країни. Це можна зробити на інтерактивній карті українського міністерства або на сайтах МЗС інших країн.

Зазначимо, що Україна не потрапила 7 серпня до переліку «безпечних» для в'їзду країн. Перелік країн переглядатимуть через два тижні.

Це означає, що в’їзд в ЄС загалом залишається закритим для громадян України, крім окремих категорій українців:

тих, хто подорожує з метою навчання;

громадян, які подорожують через територію ЄС транзитом;

моряків, що прямують на корабель;

медиків й дослідників;

сезонних працівників;

висококваліфікованих працівників третіх країн, якщо їхня зайнятість необхідна з економічного погляду і робота не може бути відкладена або виконана за кордоном.

Критерії визначення третіх країн, жителям яких відкриють в’їзд до ЄС, включають, зокрема, епідеміологічну ситуацію і заходи стримування коронавірусу, до яких вдається країна, а також економічні та соціальні аспекти.

Зазначимо, що уряд Тунісу вніс Україну до списку країн «червоної зони» через епідеміологічну ситуацію з коронавірусом.

Раніше Сейшельські острови закрили кордони для українських туристів через епідеміологічну ситуацію в країні.

Крім того, Єгипет посилив вимоги для туристів щодо тесту на коронавірус.

Як відомо, Україна закрила свої кордони для іноземних громадян. Відповідне рішення Кабінет міністрів прийняв на своєму позачерговому засіданні 27 серпня. Обмеження діятимуть з 00:00 годин 28 серпня до 00:00 годин 28 вересня.

Коронавірус в Україні

Всього 114497

Хворіють 56963

Одужали 55083

Померли 2451

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