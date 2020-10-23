WhatsApp захистять обличчя користувачів



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Йдеться про аутентифікацію при вході за допомогою сканування обличчя

У популярному месенджері з'явиться функція, яка захистить листування користувача

У WhatsApp скоро з'явиться нова функція, пов'язана з конфіденційністю даних користувача. Йдеться про розпізнавання обличчя, повідомляє портал WABetaInfo.

Так, у коді однієї з бета-версій додатків для пристроїв на операційній системі Android згадується аутентифікація при вході за допомогою сканування обличчя. Подібна функція раніше була доступна тільки власникам пристроїв на iOS з датчиками Face-ID.

Коли до рядових користувачів добереться ця функція, не повідомляється. Інсайдери підкреслюють, що таке біометричне блокування на більшості Android-смартфонах не забезпечить захист інформації рівня iPhone – Face Unlock, заснованого на фронтальній камері, який можна обдурити фотографією чи обличчям схожої людини.

Нагадаємо, що Китай дозволив громадянам користуватись цензурованою версією Twitter, Facebook та YouTube.

Крім того, WhatsApp запустив функцію групових дзвінків.

До відома, на початку лютого стало відомо, що WhatsApp припинив працювати на мільйонах пристроїв у світі. Тепер WhatsApp підтримує тільки iPhone під управлінням iOS 9 або більш пізньої версії, Android-смартфони під управлінням версії 4.0.3 або більш пізньої, а також деякі телефони з підтримкою KaiOS 2.5.1 або пізнішої версії.