Китай дозволив громадянам користуватись цензурованою версією Twitter, Facebook та YouTube



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За даними TechCrunch, браузер на 70% належить дочірній компанії найбільшої компанії з кібербезпеки в Китаї, тож вся робота браузеру буде підпорядкована Комуністичній партії

Новий мобільний браузер Tuber дозволить китайцям читати новини та дивитись розважальний контент, але все, що влада вважатиме надто «чутливим» ㅡ блокуватиметься

У Китаї запустили новий мобільний браузер Tuber, що дозволить переглядати цензуровані версії Twitter, Facebook та YouTube. Про це пише South China Morning Post.

Зазначається, що наразі браузер Tuber доступний лише для пристроїв на Android.

«Новий браузер дозволить китайцям читати новини та дивитись розважальний контент, але все, що влада вважатиме надто «чутливим» ㅡ блокуватиметься. Протягом перших двох днів додаток звантажили понад 5 мільйонів користувачів тільки в магазині Android на Huawei», – йдеться у повідомленні.

Як зазначають журналісти, Tuber має стати «перехресною платформою у політичній боротьбі КНР та США».

Наголошується, що за останні кілька років країни заблокували низку соціальних платформ одна одної.

Так, у Китаї недоступні всі платформи, пов'язані з Google, Facebook, YouTube, Twitter, WhatsApp, Instagram, Pinterest, всі західні та більшість недержавних азійський новинних ресурсів. США, своєю чергою, грозилися заблокувати TikTok, Weibo та декілька інших платформ, а також оголосили загрозою нацбезпеці компанію Huawei.

У державних ЗМІ Китаю початок роботи такого додатку назвали ознакою того, що інтернет у країні поволі відкривається, а отже ㅡ налагоджується зв'язок з медіапростором, але експерти, які тестували Tuber, кажуть, що це зовсім не так.

За даними TechCrunch, браузер на 70% належить дочірній компанії найбільшої компанії з кібербезпеки в Китаї Qihoo 360. Її засновником є Чжоу Хуні ㅡ політичний радник Комуністичної партії Китаю, тож вся робота браузеру буде підпорядкована партії.

Для користування Tuber спочатку необхідна реєстрація, після якої користувачам нагадають не порушувати «сім базових ліній уряду»: дотримуватись законів та галузевих правил, підтримувати соціалістичний лад, захищати державні інтереси, не порушувати легальні права та інтереси громадян, дотримуватись громадського порядку, моральних принципів та забезпечення істинності поширеної інформації.

Після цього користувачі зможуть користуватися «дуже регульованою» версією сучасного інтернету.

Для тих, хто все ж хоче користуватись більш-менш вільним інтернетом в Китаї, вже існує низка VPN-сервісів, які уряд не контролює. Офіційно вони заборонені в КНР, однак більшість популярних VPN теж належать китайським компаніям.

Тож для того, щоб легально перетягнути частину користувачів знову під свій контроль, Китай пропонує користуватись «державним браузером».

Творці Tuber кажуть про вільне, але «розсудливе» користування інтернетом, хоча багатьох китайців непокоїть контроль уряду за тим, що переглядатиме користувач.

Експерти китайських правозахисних груп називають відкриття такого додатку «принаймні підозрілим».