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    У світі

    Користувачів WhatsApp попередили про нову схему шахрайства

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    Користувачів WhatsApp попередили про нову схему шахрайства - Користувачів WhatsApp попередили про нову схему шахрайства
    Користувачів WhatsApp попередили про нову схему шахрайства

    Крадіжка профілів стала можлива через прив'язку до номера телефону

    Користувачів месенджера WhatsApp попередили про нову схему, за допомогою якої шахраї можуть отримувати доступ до їх акаунтів.

    Про це пише Forbes.

    Крадіжка профілів стала можлива через прив'язку до номера телефону і використовується месенджером SMS-верифікації.

    Відзначається, що для входу в обліковий запис на новий пристрій користувачі WhatsApp повинні ввести спеціальний код, який приходить їм по SMS. Саме цим і скористалися зловмисники. Отримавши доступ до WhatsApp або Facebook кого-небудь із знайомих потенційної жертви, вони відправляли наступне повідомлення: «У мене не працюють SMS, тому я не можу отримати код від WhatsApp. Я попросив відправити пароль на твій номер, перейшли його, будь ласка».

    Код, який приходив на телефон жертви, був потрібен для входу в його власний WhatsApp. Якщо людина пересилала дані з SMS, зловмисники отримували доступ до її облікового запису. Крім того, деякі почали створювати акаунти, в яких видавали себе за представників WhatsApp. Вони стверджували, що людина повинна відправити дані для входу в обліковий запис їм в особисті повідомлення.

    Користувачам месенджера нагадали, що WhatsApp ніколи не просить користувачів відправити кому-небудь особисті дані або коди підтвердження.

    В кінці квітня в WhatsApp з'явилася нова функція. Через популярність групових дзвінків в компанії прийняли рішення збільшити максимальну кількість їх учасників у два рази: з чотирьох до восьми.

    кібератака телефон кібербезпека Forbes
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