Користувачів WhatsApp попередили про нову схему шахрайства

Крадіжка профілів стала можлива через прив'язку до номера телефону

Користувачів месенджера WhatsApp попередили про нову схему, за допомогою якої шахраї можуть отримувати доступ до їх акаунтів.

Про це пише Forbes.

Крадіжка профілів стала можлива через прив'язку до номера телефону і використовується месенджером SMS-верифікації.

Відзначається, що для входу в обліковий запис на новий пристрій користувачі WhatsApp повинні ввести спеціальний код, який приходить їм по SMS. Саме цим і скористалися зловмисники. Отримавши доступ до WhatsApp або Facebook кого-небудь із знайомих потенційної жертви, вони відправляли наступне повідомлення: «У мене не працюють SMS, тому я не можу отримати код від WhatsApp. Я попросив відправити пароль на твій номер, перейшли його, будь ласка».

This is #FAKE. WhatsApp doesn't message you on WhatsApp, and if they do (for global announcements, but it's soooo rare), a green verified indicator is visible.

WhatsApp never asks your data or verification codes.@WhatsApp should ban this account. https://t.co/nnOehPL8Ca