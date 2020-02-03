WhatsApp припиняє працювати на мільйонах пристроїв у світі



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Для людей, які володіють дуже старими пристроями Android і iPhone, оновлення операційної системи не підійде

Власники смартфонів на Android версії 2.3.7 або більш ранньої версії і iOS 8 чи більш ранніх версій втратили можливість користуватися месенджером з 1 лютого.

Тепер WhatsApp підтримує тільки iPhone під управлінням iOS 9 або більш пізньої версії, Android-смартфони під управлінням версії 4.0.3 або більш пізньої, а також деякі телефони з підтримкою KaiOS 2.5.1 або пізнішої версії.

Згідно інформаційної панелі Google, яка в останній раз оновлювалася в травні 2019 року, 0,3% з 2,5 млрд (тобто близько 75 млн) власників Android-пристроїв у світі все ще використовували Gingerbread 2.3.7 або більш ранню версію. Apple не розкриває, скільки власників iPhone досі не оновили свої пристрої з iOS 8.

Відносно просте рішення для вразливих пристроїв Android і власників iPhone полягає в оновленні до останньої версії відповідних мобільних операційних систем. Це не тільки дозволить ввімкнути WhatsApp, але також забезпечить необхідні оновлення безпеки.

На жаль, для людей, які володіють дуже старими пристроями Android і iPhone, оновлення операційної системи не підійде. Наприклад, iPhone 4s не сумісний з версіями ОС, які вийшли пізніше iOS 7. У таких людей немає іншого вибору, крім як купити більш сучасний смартфон, щоб продовжувати використовувати WhatsApp.

За даними Sensor Intelligence Data Digest від Store Tower, WhatsApp був найбільш завантаженим додатком в 2019 році з більш ніж 850 млн завантажень, випередивши TikTok з більш ніж 700 млн завантажень.

До слова, у месенджері Viber з’явилася довгоочікуване оновлення з функцією «Мої нотатки». Україна стала однією з перших країн, в якій запущена ця опція. На даний момент вона доступна тільки на пристроях на базі Android і десктопній версії додатка, на iOS з’явиться найближчим часом.

Нагадаємо, розробники популярного месенджера WhatsApp продовжують оновлювати його, додаючи в додаток нові функції і можливості, при цьому багато хто вже досить давно є у конкурентів, наприклад, у того ж Telegram. WhatsApp отримає довгоочікувані анімовані стікери.

Як повідомлялося, Цукерберг вирішив радикально змінити Facebook і розлютити людей.