У роботі месенджера WhatsApp стався глобальний збій
70% користувачів поскаржилися на проблеми зі з'єднанням, 27% - на проблеми з відправкою і одержанням повідомлень
Користувачі WhatsApp в різних країнах зіткнулися з проблемами в роботі месенджера.
Це випливає з даних порталу Downdetector, який відстежує збої в роботі популярних інтернет-ресурсів.
За даними Downdetector, 70% користувачів поскаржилися на проблеми зі з'єднанням, 27% - на проблеми з відправкою і одержанням повідомлень.
За даними сервісу, перебої почалися близько 4:00 за київським часом, а найбільша кількість неполадок було зафіксовано близько 4:30. Найбільше скарг на роботу месенджера надійшло з Бразилії, Мексики, Чилі, Аргентини, а також Малайзії та Індонезії. Крім того, про проблеми з WhatsApp повідомляли жителі США, Колумбії і Гонконгу.
У соцмережах користувачі також поскаржилися на роботу WhatsApp. Зокрема, вони відзначили проблеми зі з'єднанням.
Раніше користувачів WhatsApp попередили про нову схему шахрайства.