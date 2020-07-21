У роботі месенджера WhatsApp стався глобальний збій



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Перебої почалися близько 4:00 за київським часом

70% користувачів поскаржилися на проблеми зі з'єднанням, 27% - на проблеми з відправкою і одержанням повідомлень

Користувачі WhatsApp в різних країнах зіткнулися з проблемами в роботі месенджера.

Це випливає з даних порталу Downdetector, який відстежує збої в роботі популярних інтернет-ресурсів.

За даними Downdetector, 70% користувачів поскаржилися на проблеми зі з'єднанням, 27% - на проблеми з відправкою і одержанням повідомлень.

За даними сервісу, перебої почалися близько 4:00 за київським часом, а найбільша кількість неполадок було зафіксовано близько 4:30. Найбільше скарг на роботу месенджера надійшло з Бразилії, Мексики, Чилі, Аргентини, а також Малайзії та Індонезії. Крім того, про проблеми з WhatsApp повідомляли жителі США, Колумбії і Гонконгу.

У соцмережах користувачі також поскаржилися на роботу WhatsApp. Зокрема, вони відзначили проблеми зі з'єднанням.

Раніше користувачів WhatsApp попередили про нову схему шахрайства.