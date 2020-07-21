  1. Головна
  2. Техно
  3. HiTech
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    HiTech

    У роботі месенджера WhatsApp стався глобальний збій

    • Розсилка
    Перебої почалися близько 4:00 за київським часом - У роботі месенджера WhatsApp стався глобальний збій
    Перебої почалися близько 4:00 за київським часом

    70% користувачів поскаржилися на проблеми зі з'єднанням, 27% - на проблеми з відправкою і одержанням повідомлень

    Користувачі WhatsApp в різних країнах зіткнулися з проблемами в роботі месенджера.

    Це випливає з даних порталу Downdetector, який відстежує збої в роботі популярних інтернет-ресурсів.

    За даними Downdetector, 70% користувачів поскаржилися на проблеми зі з'єднанням, 27% - на проблеми з відправкою і одержанням повідомлень.

    За даними сервісу, перебої почалися близько 4:00 за київським часом, а найбільша кількість неполадок було зафіксовано близько 4:30. Найбільше скарг на роботу месенджера надійшло з Бразилії, Мексики, Чилі, Аргентини, а також Малайзії та Індонезії. Крім того, про проблеми з WhatsApp повідомляли жителі США, Колумбії і Гонконгу.

    У соцмережах користувачі також поскаржилися на роботу WhatsApp. Зокрема, вони відзначили проблеми зі з'єднанням.

    Раніше користувачів WhatsApp попередили про нову схему шахрайства.

    інтернет соціальні мережі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ