  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    У Криму продають овочі та ягоди, рекламуючи їх як херсонські (фото)

    Полуницю привозять щодня, торгівля відбувається у постійних точках - У Криму продають овочі та ягоди, рекламуючи їх як херсонські (фото)
    Полуницю привозять щодня, торгівля відбувається у постійних точках
    фото: ru.krymr.com

    Із початком ягідного сезону в Севастополі почали продавати «херсонську» полуницю за ціною 150-200 рублів за кілограм

    У Севастополі на ринках продають овочі та ягоди «з Херсона» та продукти українських торгових марок. Про це повідомляє «Крим.Реалії».

    Так, першими продуктами, які рекламували як «херсонські», стали молода картопля та огірки. Ціна не надто відрізняться від звичної в Севастополі, 50-60 рублів за кілограм.

    Із початком ягідного сезону в Севастополі почали продавати «херсонську» полуницю за ціною 150-200 рублів за кілограм. Це нижче за середню ринкову вартість. Полуницю привозять щодня, торгівля відбувається у постійних точках.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    У Криму продають овочі та ягоди, рекламуючи їх як херсонські (фото)
    У Криму продають овочі та ягоди, рекламуючи їх як херсонські (фото)

    На цінниках продуктів, які нібито привезли з материкової України, продавці пишуть «смакота», «смак дитинства», «найкраще», «привіт з України».

    Окрім сільгосппродуктів, у кіосках та торгових центрах Севастополя з'явилася українська парфумерія та засоби гігієни – шампуні, креми, олії. Після початку повномасштабної війни Росії проти України ціна цих косметичних засобів підскочила на 50-70%.

    Нагадаємо, у вівторок, 24 травня, президент України Володимир Зеленський провів першу зустріч з постійним представником глави держави в Автономній Республіці Крим Тамілою Ташевою. Вони обговорили настрої громадян України в тимчасово окупованому Криму та місті Севастополь, перспективи звільнення півострова та питання щодо спротиву окупації.

    Раніше очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов спрогнозував, коли Збройні сили України звільнять Крим від російської окупації.

    Зазначимо, що в окупованому Криму уже на початку травня була зафіксована паніка – жителі окупованого півострова або уже виїжджали, або готувалися залишити Крим.

    Також зазнає краху туристична галузь Криму – рівень бронювання готелів на літній період порівняно навіть із 2021 роком скоротився аж на 80%.

    Читайте також: Як розпадеться Росія. Оприлюднено всі карти

    Теги: Крим росія окупанти війна торгівля Севастополь продукти Володимир Зеленський Україна президент овочі окупація звільнення #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Криму продають овочі та ягоди, рекламуючи їх як херсонські (фото)