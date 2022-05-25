У Криму продають овочі та ягоди, рекламуючи їх як херсонські (фото)

Із початком ягідного сезону в Севастополі почали продавати «херсонську» полуницю за ціною 150-200 рублів за кілограм

У Севастополі на ринках продають овочі та ягоди «з Херсона» та продукти українських торгових марок. Про це повідомляє «Крим.Реалії».

Так, першими продуктами, які рекламували як «херсонські», стали молода картопля та огірки. Ціна не надто відрізняться від звичної в Севастополі, 50-60 рублів за кілограм.

Із початком ягідного сезону в Севастополі почали продавати «херсонську» полуницю за ціною 150-200 рублів за кілограм. Це нижче за середню ринкову вартість. Полуницю привозять щодня, торгівля відбувається у постійних точках.

На цінниках продуктів, які нібито привезли з материкової України, продавці пишуть «смакота», «смак дитинства», «найкраще», «привіт з України».

Окрім сільгосппродуктів, у кіосках та торгових центрах Севастополя з'явилася українська парфумерія та засоби гігієни – шампуні, креми, олії. Після початку повномасштабної війни Росії проти України ціна цих косметичних засобів підскочила на 50-70%.

Нагадаємо, у вівторок, 24 травня, президент України Володимир Зеленський провів першу зустріч з постійним представником глави держави в Автономній Республіці Крим Тамілою Ташевою. Вони обговорили настрої громадян України в тимчасово окупованому Криму та місті Севастополь, перспективи звільнення півострова та питання щодо спротиву окупації.

Раніше очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов спрогнозував, коли Збройні сили України звільнять Крим від російської окупації.

Зазначимо, що в окупованому Криму уже на початку травня була зафіксована паніка – жителі окупованого півострова або уже виїжджали, або готувалися залишити Крим.

Також зазнає краху туристична галузь Криму – рівень бронювання готелів на літній період порівняно навіть із 2021 роком скоротився аж на 80%.